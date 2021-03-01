56 saatlik kısıtlamanın ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbulda, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafik akışında yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar girişimi de trafiğin artmasına neden oldu. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 60'ı geçti.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. FSM'de Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu yönde de yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.