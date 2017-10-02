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56 kaçak 'Burası Ankara' denilerek Akyazı'da indirildi

Alaattin ONUR/ AKYAZI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde karayolu kenarında yürüyen 56 kaçak yakalandı

02 Ekim 2017 18:30

Alaattin ONUR/ AKYAZI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde karayolu kenarında yürüyen 56 kaçak yakalandı. Yabancı uyruklu kaçaklar, çalışmak amacıyla Ankara\'ya gitmek için bindikleri otobüsten \"Burası Ankara\" denilerek TEM yolu Akyazı gişelerinde indirildiklerini söyledi.
Akyazı\'da D-140 karayolu kenarında Adapazarı istikametine doğru toplu halde yürüyen kişileri görenler, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri 56 kişinin Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu kaçak göçmenler olduğunu belirledi. TEM yolu Akyazı gişelerine 1 kilometre uzakta bulunan kaçakların, çalışmak için Ankara\'ya gitmek istedikleri; ancak Akyazı gişelerinde \"Burası Ankara\" denilerek otobüsten indirildikleri öğrenildi.
56 kaçak, jandarmada ifadeleri alındıktan sonra Akyazı Belediyesi\'ne ait otobüslerle Sakarya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi.

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