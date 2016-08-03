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15 Temmuz Darbe Girişimi

56 hakim ve savcı için yakalama kararı

Firari durumda olan 56 hakim ve savcıya yakalama kararı çıkartıldı

03 Ağustos 2016 23:17

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında Yargıtay, Danıştay, Ankara Vergi Mahkemesi üyeleri, Ankara Adliyesi hakim ve savcılarının da aralarında bulunduğu 3 binin üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli cumhuriyet savcısının talebi üzerine gözaltı kararı bulunmasına rağmen yakalanamayan 56 kişi, hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturmayı yürüten Savcı Mustafa Bilgili, soruşturmanın hakimlerinden Halil İbrahim Kütük, Anayasa Mahkemesi Raportörü Tarık Kavak, Hrant Dink davasında 2 MİT görevlisine takipsizlik veren eski Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süleyman Savut, eski Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Mete Ercoşgun, kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen "Sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü" soruşturmasında usulsüz dinleme talep ettiği gerekçesiyle açığa alınan savcı Salim Duran hakkında yakalama kararı çıkarılanlar arasında bulunuyor. 

 

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