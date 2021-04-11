56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk etabı Arvid de Kleijn kazandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk etap büyük heyecana sahne oldu. Rally Cycling takımından Arvid de Klijn, sprint finişinin ardından turkuaz mayoyu sırtına geçirdi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Kapadokya'dan Konya'ya alınan etap 72 kilometre üzerinden koşuldu. Sprint finişine sahne olan ilk günde kazananı santimetreler belirledi.
Rally Cycling takımının Hollandalı sporcusu Arvid de Klijn, Kristoffer Halvorsen’i geride bırakarak podyumun zirvesine çıktı. De Klijn'in genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayoyla başlayacağı ikinci etap Konya'da başlayacak.