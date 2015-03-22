550 yıllık Kapalıçarşı'nın çatısı belediyenin kararıyla işletmeye açılabilir!

İstanbul’un tarihi yarımadasındaki en önemli kültürel değerlerden biri olan Kapalıçarşı’nın çatısı, bölgedeki birçok tarihi binayla birlikte Fatih Belediyesi’nin aldığı bir karar doğrultusunda işletmeye açılabilir.

Ticari alanlar genişletilebilecek

Taraf’tan Ayfer Çalıkıran’ın haberine göre, Fatih ilçesinde ticari fonksiyonu bulunan iş yerleri, çatı katlarını da işletmeye açarak kafe ve lokantalar oluşturabilecek. Bununla birlikte işletmeler kapı önlerinde de kış bahçeleri oluşturabilecek.

SİT alanı olan bölgede denetimsiz bir yapılaşmanın önünü açacağı eleştirilerinin hedefindeki yeni düzenleme, belediyenin imar komisyonundan geçerek plan notlarına eklendi.

Değerlendirme yapılması için bölgeden sorumlu 4’üncü Koruma Kurulu’na gönderilen plan onaylanırsa, Kapalıçarşı da dahil ticari fonksiyonu olan tarihi yerler, ticari alanı genişletmek için şantiye alanına dönebilir.

‘Gayriyasal terasları meşrulaştırma’

Mimarlar Odası Genel Sekreteri Ali Hacıalioğlu düzenlemenin Tarihi Yarımada’da tahribatın ve kaçak katların önünün açılacağı uyarısında bulunarak, “Tarihi yapılarda teras çatıya dönüştüğünde ciddi bir şekilde yapının özgün karakterine de müdahale edilecek şekilde bir tadilatı getirecek. Çatı, mimarisiyle bir bütündür. Eski yapıların bir çoğunda çatıya gemici merdiveni ile çıkış mümkündür. Şimdi siz bu işletme teras fonksiyonu verdiğiniz zaman çatıya ciddi inşai faaliyet kazandırmış oluyorsunuz” yorumunu yaptı.

Kararın denetimsiz bir yapılaşmanın önünü açacağını belirten Hacıalioğlu, “Bu adeta gayriyasal kullanılan terasların da meşrulaştırılması anlamını taşır. Kaçak yapılaşmanın önünü açar. Kış bahçeleri kararı da benzerdir. O da aynı şekilde zemin katları imara açar. Çatı için her ne kadar burada açılır kapanır gibi ifadeler kullanılsa bile bu tarihi yarımada içerisinde kullanılabilir bir kat imar izninin önünün açılması anlamına gelir” diye konuştu.