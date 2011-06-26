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Politika

550 PARLAMENTER ORADA OLMALI ANKARA (A.A)

26 Haziran 2011 18:23

-550 PARLAMENTER ORADA OLMALI ANKARA (A.A) - 26.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de salı günü yapılacak milletvekili yemin törenine ilişkin, ''Biz 550 parlamenterin orada olmasını ve and içmelerini bekliyoruz. Demokrasinin temel kuralı budur'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ayaş'ta düzenlenen Dut Festivali'nin ardından ilçeden ayrıldı. Parti otobüsünde bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de salı günü yapılacak milletvekili yemin töreniyle ilgili soru üzerine, ''Biz 550 parlamenterin orada olmasını ve and içmelerini bekliyoruz. Demokrasinin temel kuralı budur'' değerlendirmesinde bulundu. CHP'den milletvekili seçilen Ergenekon davası tutuklu sanıkları Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ın tahliye isteminin reddedilmesi ve ardından yapılan itiraza ilişkin soru üzerine de Kılıçdaroğlu, ''CHP olarak iyi niyetle salı gününü bekliyoruz. 550 milletvekilinin orada olmasını gerekiyor'' diye konuştu. 

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