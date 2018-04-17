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550 milyon dolarlık bütçenin ardından Pentagon'dan Suriye'de 65 bin kişilik güç için silah talebi

Pentagon, 2019 bütçesinde, ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu SDG'ye destek için 550 milyon dolar ayırdığını açıklamıştı

17 Nisan 2018 00:39

Anadolu Ajansı, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de PYD'nin de dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep ettiğini duyurdu.

TIKLAYIN-Pentagon, SDG'ye 550 milyon dolar bütçe ayırdı

Şubat ayında, Pentagon, 2019 bütçesinde Suriye'de ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) destek için 550 milyon dolar ayırdığını açıklamıştı.

SDG'ye ayrılan bütçenin 300 milyon dolarının eğit-donat programı için 250 milyon dolarını ise sınır güvenlik gücü oluşturulmasında kullanılacağı belirtilmişti. 

 

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