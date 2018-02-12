Pentagon, SDG'ye 550 milyon dolar bütçe ayırdı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 2019 bütçesinde, Suriye'de ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) destek için 550 milyon dolar ayırdı. SDG'ye ayrılan bütçenin 300 milyon dolarını eğit-donat programı, 250 milyon dolarını ise sınır güvenlik gücü oluşturulması oluşturuyor.

Bütçe tasarı belgesinde ABD, 2018 mali yılında toplam 1,8 milyar dolar ayırdığı "IŞİD karşıtı operasyonlar kapsamında Irak ve Suriye’de eğit-donat programına" 2019 mali yılı için 1.4 milyar talep etti.

Pentagon, 2018 mali yılı bütçesinde Suriye Demokratik Güçleri’nin de aralarında bulunduğu ABD’nin Suriye’deki ortaklarına 500 milyon dolar ayırmışken, bu rakam 2019 mali yılı için 550 milyon dolara çıkarıldı. Irak’ta peşmerge ve Irak ordusunun eğitimi ve teçhizat yardımı için ise 850 milyon dolar ayrıldı.

ABD öncülüğündeki koalisyonun önce 30 bin kişiden oluşacak sınır güvenlik gücü olarak açıkladığı, ancak daha sonra "iç güvenlik ve istikrar gücü" olarak nitelediği sınır gücü için de fon ayrılmış olması dikkat çekti.

Belgede Suriye için 300 milyon doların yanı sıra “IŞİD karşıtı misyona ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları” için de 250 milyon dolar ayrıldığı ifade edildi.

Toplam bütçede 80 milyar dolar artış

2018 mali yılı için Pentagon tarafından hazırlanan ilk tasarıda toplam bütçe 606 milyar dolar talep edilmişken, 2019 mali yılı için talep edilen rakam 80 milyar dolar artırılarak 686 milyar dolara çıkarıldı.

Kongre’nin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası başlığı ile nihai tashilatlar yaptığı 2018 mali yılı savunma bütçesinin toplamda 692 milyar dolara çıkarıldığı göz önüne alındığında 2019 savunma bütçesinin 800 milyar dolara yaklaşacağı ifade ediliyor.

Savaş fonunda 23 milyar dolar artış

ABD’de savaş fonu olarak da bilinen Savunma Bütçesinde Muhtemel Dış Operasyonlar Fonu için 2018 mali yılı için 65,8 milyar dolar ayrılmışken, 2019 mali yılı için talep edilen rakam 23.2 milyar dolar artırılarak 89 milyar dolara çıkarıldı.