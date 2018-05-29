Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN(Hatay),(DHA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 34\'üncü Erhan Aksay Futbol Turnuvası\'nda 550 erkek arasında turnuvanın tek kadın futbolcusu 17 yaşındaki Büşra Dinç farkındalık yarattı.

İskenderun 5 Temmuz dış sahasında yapılan 34\'üncü Erhan Aksay futbol turnuvasında Özel Palmiye Hastanesi, Rasim Bulut Fenergücü takımı karşı karşıya geldi. Hatay bölgesinden Lütfü Batar, Erman Koca ile Mert Özer\'in yönettiği karşılaşmada Özel Palmiye Hastanesi, Rasim Bulut Fenergücü takımını 2-1 mağlup etti. Fenergücü takımında takım kaptanı olarak sahaya çıkan 17 yaşındaki Büşra Dinç\'in takımı adına attığı gol, aralarında kadınların bulunduğu taraftar topluluğundan alkış aldı. Turnuvaya katılan 550 erkek sporcu arasında tek kadın futbolcu olan Büşra Dinç, ”Burada olmaktan çok mutluyum ve heyecanlıyım. Hocamın isteği ile buradayım gerçekten çok etkilendim futbolun cinsiyeti yok” dedi.

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