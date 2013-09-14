5,5 yıldır kayıp olan AKP'li her yerde aranıyor, 25 bin lira ödül verilecek

Kendisinden 20 Mart 2008’den beri haber alınamayan Kırşehir’in AKP’li meclis üyesi Hasan Kırışık için polis özel ekip kurdu, ancak henüz sonuç alınamadı. İhbar üzerine bulunan kemikler ise bir kadına ait çıktı.

Kırşehir’de 2008’de ortadan kaybolan AKP’li belediye meclis üyesi Hasan Kırışık ile ilgili sır perdesi aralanamadı. Başbakan Tayyip Edoğan’ın talimatıyla kurulan özel ekip 5 yıldır iz sürüyor.

Bir kuyuda bulunan insan kemikleri Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire’de incelendi. Kemikler bir kadına ait çıkınca polis şimdi de kadının kim olduğunun peşine düştü.

Fevzi Kızılkoyun’un Hürriyet’teki haberine göre, Kırışık, 20 Mart 2008’de saat 20.45 sıralarında ortadan kayboldu.

Otomobili, Meytaş Köprüsü’ne yakın bir yerde kapıları açık, sol ön cam yarı inik olarak bulundu.

Olaydan sonra Kırşehir’i ziyaret eden Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 5 kişilik özel ekip oluşturuldu. Ekip, Kırışık’ın ailesini, akrabalarını, iş ve siyasi çevresini, gittiği mekânları, son dönemde görüştükleri, telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Birçok adrese operasyon düzenlendi, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan yerlerden alınan örnekler kriminal laboratuarlarında incelendi. Gözaltındakiler serbest kalırken Kırışık’ın izine rastlanmadı.

25 bin liralık ödül

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kırışık’ı akıbetiyle ilgili 25 bin lira ödül koyunca, polisi arayan çok sayıda kişi ihbarda bulundu. Polis tüm ihbarları değerlendirildi. Ankara’dan giden dalgıçlar bölgedeki su kuyuları ve göletlerde arama yaptı. Kurbağa Adamlar’ın Karakurt’ta bir kuyuda buldukları insana ait kemikler, Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Laboratuarı’nda incelemeye alındı. DNA tespiti için Hasan Kırışık’ın babası İlyas Kırışık’ın mezarından örnekler alındı. Bu örnekler kemiklerle eşleşmedi. İskelet birleştirilince, cesedin bir kadına ait olduğu anlaşıldı.

Polis, kemiklerin hangi kadına ait olduğunu bulmak için son dönemde kaybolan isimler üzerinde çalışma yürütüyor. Bölgedeki gazino ve pavyonlarda zorla kadın çalıştıran, fuhuş çetesi oluşturan bir örgütü incelemeye alan polis, Kırışık’ın kaybolmasının bu suç örgütüyle bağlantısını da araştırıyor.