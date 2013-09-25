'55 yaşındayım, neremi gerdireceğim’ diyerek estetikten vazgeçtim'

Temel İçgüdü filmiyle adını Hollywood’un ölümsüz isimleri arasına yazdıran ABD’li sinema oyuncusu Sharon Stone “Yaşlanmak da seksidir” dedi.

İtalyan “Chi” dergisine konuşan 55 yaşındaki Stone “İnanın neşteri yemeye ramak kala kendi kendime sordum “Hangi yerimi gerdireceğim?” diye. Sonra kadın vücudunun kusurluluğunun daha şehvetli olabileceğini düşünerek vazgeçtim ve asla pişman değilim" açıklaması yaptı.

“Temel İçgüdü” filminin unutulmaz sarışını “Bir zaman geliyor vücudunuzu mercek altına alıyorsunuz. Yaşlılık belirtileri sizi mutlak estetikçiye yönlendiriyor. O kadar çok defo bulunuyor ki nerenizi nasıl gerdireceğinize karar veremiyorsunuz. O zaman “Kusurlu yaşlanmak ta seksi ve cazibelidir” fikrine sığınarak bedeninizi oluruna bırakıyorsunuz” dedi.