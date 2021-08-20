T24 LogoT24 Logo
Gündem

55 yaşındaki kadının şüpheli ölümü: Oğluyla tartışırken hayatını kaybetti, "fenalaştığı" iddia edildi

Polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor

20 Ağustos 2021 09:59

İzmir'de oğluyla tartıştıktan sonra fenalaştığı öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Karabağlar ilçesinde yaşayan Ülviye Kuru (55) ile oğlu S.K. (28) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kuru'nun, tartışma sonrası fenalaştığı iddia edildi.

Bu sırada S.K. annesiyle boşanma aşamasında olan babasını arayarak gelmesini söyledi.

Aynı adresten kadına yönelik şiddet ihbarı alarak olay yerine gelen polis ekipleri ise Ülviye Kuru'yu daire kapısının önünde yerde hareketsiz yatarken buldu.

Polis ekipleri, annesinin başında bekleyen ve dairedeki bir cama yumruk attığı için elinden yaralanmış olan S.K'yı gözaltına aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi yapılan S.K. daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

Kuru'nun cansız bedeni savcının incelmesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ulviye kuruizmir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24