55 sanatçı ortak gazete ilanı verdi!

Siyah fon üzerine verilen gazete ilanında, ''Bir kısım magazin muhabirlerinin son dönemde şiddeti gittikçe artan taciz ve tahrik yoluyla haber yapma yöntemini kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasayla vatandaşlarına sağladığı ''kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği ve korunmasına'' dair hakların bizler için de uygulanmasını istiyoruz'' denildi.Magazin muhabirleriyle yaşadığı tartışma nedeniyle son dönemde gündeme gelen oyuncu Timuçin Esen'in de destek verdiği ilanda şu sanatçıların imzaları yer alıyor:Aslı Tandoğan, Bergüzar Korel, Berk Oktay, Berrak Tüzünataç, Beste Bereket, Cansu Dere, Cem Yılmaz, Ceyda Düvenci, Çağla Kubat, Dolunay Soysert, Erkan Can, Erkan Petekkaya, Erol Avcı, Ezgi Mola, Fikret Kuşkan, Gaye Boralıoğlu, Güven Kıraç, Halit Ergenç, Hatice Aslan, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Kudret Sabancı, Lale Mansur, Mehmet Aslantuğ, Mehmet Günsur, Melike Güner, Melisa Sözen, Meltem Cumbul, Mert Fırat, Murat Yıldırım, Nejat İşler, Neşe Şen, Nurgül Yeşilçay, Oktay Kaynarca, Olgun Şimşek, Ozan Güven, Ömür Atay, Özgü Namal, Rıza Kocaoğlu, Selçuk Yöntem, Selen Seyven, Selma Ergeç, Serkan Altun Orak, Serra Yılmaz, Sinan Tuzcu, Şebnem Bozoklu, Tardu Flordun, Tuncel Kurtiz, Türkan Derya Güven, Uğur Polat, Uğur Yücel, Umut Kurt, Yıldız Tunç ile Zeynep Beşerler.