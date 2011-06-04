T24 LogoT24 Logo
Yaşam

55 SAAT BOYUNCA SAÇ KESTİ BUDAPEŞTE (A.A)

04 Haziran 2011 16:27

-55 SAAT BOYUNCA SAÇ KESTİ BUDAPEŞTE (A.A) - 05.06.2011 - Macaristan'da kadın kuaförü İbolya Eck, tam 55 saat durmadan 162 kadının saçını keserek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Göd kenti Belediye Başkanı Jozsef Marko'nun desteği ile rekor denemesine girişen İbolya Eck'in, 55 saat boyunca hiç uyumadan ve sadece 6 saatte bir 15 dakika dinlenerek, 162 kadından 4 kilo saç kestiği, rekoru başarıyla kırdığı belirtildi. Bu alanda önceki rekorun da başka bir Macar kuaföre ait olduğu, eski rekorun 2006 yılında kırıldığı açıklandı.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24