-55 SAAT BOYUNCA SAÇ KESTİ BUDAPEŞTE (A.A) - 05.06.2011 - Macaristan'da kadın kuaförü İbolya Eck, tam 55 saat durmadan 162 kadının saçını keserek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Göd kenti Belediye Başkanı Jozsef Marko'nun desteği ile rekor denemesine girişen İbolya Eck'in, 55 saat boyunca hiç uyumadan ve sadece 6 saatte bir 15 dakika dinlenerek, 162 kadından 4 kilo saç kestiği, rekoru başarıyla kırdığı belirtildi. Bu alanda önceki rekorun da başka bir Macar kuaföre ait olduğu, eski rekorun 2006 yılında kırıldığı açıklandı.