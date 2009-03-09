T24 LogoT24 Logo
Yaşam

55 milyon liraya neler alınır?

12 haftadır devreden Süper Loto'da büyük ikramiyenin 55 milyon lirayı bulması bekleniyor. Peki bu parayla neler alınabilir?

09 Mart 2009 02:00

12 haftadır 6 bilenin çıkmadığı süper lotoda bu hafta büyük ikramiyenin 55 milyon lirayı bulması bekleniyor.

26 milyonda bir kazanma şansının olduğu süper lotodaki büyük ikramiye olan 55 milyon lira bankaya yatırıldığı takdirde günlük 16 bin 500 lira kazandırabilir. 55 milyon liranın bir aylık   mevduatta 435 bin lira getirisi var.

İşte 55 milyon lirayla alabilecekleriniz

- 10 adet değeri 2 milyon 600 bin Euro'yu bulan Bugatti Veyron marka otomobil.

-27 adet fiyatı 875 bin Euro olan Bentley Brooklands marka otomobil.

-45 adet Lamborghini Murcielago.

-155 adet boyu 10-15 metre arasında değişen lüks yelkenli tekne.

-110 adet İstanbul'da fiyatı 500 bin lirayı bulan lüks daire.

-12 adet Boğaz manzaralı yalı dairesi.

-155 adet boyu 10-15 metre arasında değişen lüks yelkenli tekne.

- 2 adet jet.

-160 adet tek motorlu pervaneli uçak.

-11 adet çift motorlu helikopter.

-1 kilogramlık 950 adet külçe altını.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24