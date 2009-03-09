55 milyon liraya neler alınır?

12 haftadır 6 bilenin çıkmadığı süper lotoda bu hafta büyük ikramiyenin 55 milyon lirayı bulması bekleniyor.



26 milyonda bir kazanma şansının olduğu süper lotodaki büyük ikramiye olan 55 milyon lira bankaya yatırıldığı takdirde günlük 16 bin 500 lira kazandırabilir. 55 milyon liranın bir aylık mevduatta 435 bin lira getirisi var.



İşte 55 milyon lirayla alabilecekleriniz



- 10 adet değeri 2 milyon 600 bin Euro'yu bulan Bugatti Veyron marka otomobil.



-27 adet fiyatı 875 bin Euro olan Bentley Brooklands marka otomobil.



-45 adet Lamborghini Murcielago.



-155 adet boyu 10-15 metre arasında değişen lüks yelkenli tekne.



-110 adet İstanbul'da fiyatı 500 bin lirayı bulan lüks daire.



-12 adet Boğaz manzaralı yalı dairesi.



-155 adet boyu 10-15 metre arasında değişen lüks yelkenli tekne.



- 2 adet jet.



-160 adet tek motorlu pervaneli uçak.



-11 adet çift motorlu helikopter.



-1 kilogramlık 950 adet külçe altını.

