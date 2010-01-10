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5.5 milyon dolarlık jet

İbrahim Tatlıses, eski uçağını İngiltere Kraliyet ailesine satmış.

10 Ocak 2010 02:00

T24- Beachcraft 200 tipi eski uçağını geçen yıl satan İbrahim Tatlıses, 5.5 milyon dolara yeni bir uçak satın aldı.

İbrahim Tatlıses, 5.5 milyon dolara Hawker Beechcraft 400 model bir jet satın aldı. Tatlıses, geçen yıl Demet Akalın’ın “Leş gibi kokuyor, boş vaktimde elime deterjan alıp temizlemeye geleceğim” dediği Beachcraft 200 tipi eski uçağını İngiltere Kraliyet ailesine 3 milyon dolara satmıştı. Demet Akalın’a kızıp sattığı uçağının ardından Tatlıses, Hawker 400 tipi 3. uçağını satın aldı.

                 

Tatlıses Almanya’da bakımda bulunan 2001 yapımı 8 kişilik yeni uçağını önümüzdeki günlerde teslim alacak. Yeni yıla girerken “2009 yılında kriz nedeniyle sıkıntı yaşadım. Maddi sıkıntı yaşadım, borçlandım. Borç yiğidin kamçısıdır. Mal varlığım borcumu 200 defa katlar ama borçlu olmayı sevmiyorum” diyen Tatlıses’in uçağı teslim alır almaz seferlerine başlayacak. Tatlıses Citation II tipi ilk uçağını da 1998 yılında almış ve 2001 yılında da İsveç Kraliyet ailesine satmıştı.

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