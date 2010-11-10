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55 METRE YÜKSEKLİKTE EYLEM  İSTANBUL (A.A)

10 Kasım 2010 23:33

-55 METRE YÜKSEKLİKTE EYLEM  İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Beylikdüzü'nde bir sitenin dış cephe yenilemesini yapan 10 işçi, paralarını alamadıkları iddiasıyla 55 metre yüksekliğindeki iskeleye çıkarak eylem yaptı.  Alınan bilgiye göre, Hadımköy'deki ''Jetkent 1'' adlı sitede binaların dış cephe yenileme çalışmalarını yapan işçiler, paralarını alamadıklarını iddia ederek, sitedeki bir apartmanın 16. katına kurulan yaklaşık 55 metre yüksekliğindeki iskeleye çıktı.  Site yönetiminin kendilerine ödeme yapmasını isteyen eylemci işçiler, yönetimin dış cephe yenilemesi için site sakinlerinden daire başına 2-4 bin lira topladığını, ancak kendilerine ödeme yapılmadığını öne sürdü.  Türk bayrağı da açan işçiler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. 

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