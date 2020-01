55. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Amerikan müzik endüstrisinin en büyük ödülleri kabul edilen Grammy Ödüllerinin 55’incisi, Los Angeles’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Rihanna, Justin Timberlake ve Alicia Keys başta olmak üzere bir çok önemli isim canlı performanslarını sergilerken, son albümünü mart ayında piyasaya çıkartmaya hazırlanan Justin Timberlake, yeni single'ı 'Suit & Tie'ı ilk kez Grammy gecesinde seslendirdi.

The Black Keys adlı Indie-Rock grubu ile kurucusu Dan Auerbach, aralarında “En İyi Rock Albümü” ve “En iyi Yeni Sanatçı”nın da bulunduğu dört dalda Grammy’lere layık görülürken, Indie-pop üçlüsü “Fun”, İngiliz folk grubu “Mumford and Sons” ve Avustralyalı müzisyen “Gotye,” gecenin en prestijli ödüllerini kazandılar.

Altı dalda Grammy’lere aday gösterilen Fun grubu, “We Are Young” (Biz Genciz) adlı şarkılarıyla yılın en iyi şarkısı dalında Grammy kazanırken, yılın yeni sanatçısı da seçilerek bu dalda favori gösterilen Frank Ocean’ı geride bıraktı.

Ödülünü almak için podyuma gelen Fun grubunun 30 yaşındaki solisti Nate Ruess, “bu şarkının koro kısmını yazarken ne düşündüğümü ben de bilmiyorum. Bu yüksek çözünürlü bir TV yayını; burada herkes yüzümüzü görebilir ve bizler pek de genç değiliz” diye espri yaptı.

Geçtiğimiz yıl Grammy gecesinden 6 ödülle ayrılan İngiliz şarkıcı Adele bu yıl da Grammy’siz kalmadı ve “Set Fire to the Rain” adlı şarkısı ile gecenin ilk dağıtılan ödülü olan “Yılın En İyi Pop Solo Performansı” dalında Grammy kazandı.

Törene “Yılın En İyi Plağı” da dâhil üç dalda birden ödül kazanarak damgasını vuran sanatçı ise, Gotye ismiyle bilinen Melbourne’lu müzisyen Wally De Backer oldu.



İşte ödül alanlar:



Yılın Albümü: “Babel” - Mumford and Sons

Yılın Plağı: “Somebody That I Used to Know” - Gotye (feat. Kimbra)

Yılın Şarkısı: “We Are Young” – Fun (feat. Janelle Monáe) (besteciler Jack Antonoff, Jeff Bhasker, Andrew Dost & Nate Ruess)

Yılın Country Albümü: “Uncaged” - Zac Brown Band

Yılın En İyi Pop Albümü: “Stronger” - Kelly Clarkson

Yılın En İyi Geleneksel Pop Albümü: “Kisses on the Bottom” - Paul McCartney

Yılın En İyi Dans & Elektronika Albümü: “Bangarang” - Skrillex

Yılın En İyi Dans Plağı: “Bangarang” - Skrillex, featuring Sirah

Yılın En İyi Hard Rock & Metal Performansı: “Love Bites (So Do I)” - Halestorm

Yılın Rap Albümü: “Take Care” - Drake

Yılın En İyi Rap Performansı ve Şarkısı: “N****s in Paris” - Jay-Z & Kanye West

Yılın R&B Albümü: “Black Radio” - Robert Glasper Experiment

Yılın Yeni Sanatçısı: Fun

Yılın En İyi Pop Solo Performansı: “Set Fire to the Rain (Live)” - Adele

Yılın Rock Albümü: “El Camino” - Black Keys (Dan Auerbach, Patrick Carney)

Yılın En İyi Rock Şarkısı: “Lonely Boy” - Black Keys (Dan Auerbach, Brian Burton and Patrick Carney)

Yılın En İyi Pop Performansı (İkili ya da Grup): “Somebody That I Used to Know” – Gotye

Yılın En İyi Pop Enstümental Albümü: “Impressions” - Chris Botti

Yılın En İyi R&B Performansı: “Climax”- Usher

Yılın En İyi Geleneksel R&B Performansı: “Love On Top” - Beyonce

Yılın En İyi R&B Şarkısı: “Adorn” - Miguel Pimentel

Yılın En İyi Rap Performansı: “N****s in Paris” - Jay-Z & Kanye West

Yılın En İyi Rap/Sung İşbirliği: “No Church in the Wild” - The Jay-Z/Kanye West/Frank Ocean/The-Dream team.

Yılın En İyi Alternatif Müzik Albümü: “Making Mirrors” - Gotye

Yılın En İyi Gospel Albümü: “Gravity” – Lecrae

Yılın En İyi Gospel Şarkısı: “Go Get It” - Mary Mary (Erica Campbell, Tina Campbell &Warryn Campbell)

Yılın En İyi Gospel Çağdaş Hıristiyan Müzik Şarkısı ve Performansı: “10,000 Reasons” (Bless The Lord) - Matt Redman

Yılın En İyi Gospel Çağdaş Hıristiyan Müzik Albümü: “Eye On It” - TobyMac

Yılın En İyi Country Solo Performansı: “Blown Away” - Carrie Underwood

Yılın En İyi Country Performansı (İkili ya da Grup): “Little Big Town” - Pontoon

Yılın En İyi Country Şarkısı: “"Blown Away" - Josh Kear & Chris Tompkins --

Yılın En İyi Caz Albümü: Radio Music Society – Esperanza Spaulding

Yılın En İyi Caz Enstrümental Albümü: “Unity Band” - Pat Metheny Unity Band

Yılın En İyi Caz Albümü (Grup): “Dear Diz (Every Day I Think Of You)” - Arturo Sandoval

Yılın En İyi Latin Caz Albümü: “¡Ritmo!” - The Clare Fischer Latin Jazz Big Band

Yılın En İyi Urban Albümü: Frank Ocean

Yılın En İyi New Age Albümü: “Echoes of Love” – Omar Akram

Yılın En İyi Latin Rock, Urban ya da Alternatif Albümü: “Imaginaries” – Quetzal

Yılın En İyi Latin Pop, Rock ya da Urban Albümü: “MTV Unplugged Deluxe Edition” - Juanes

Yılın En İyi Tropikal Latin Albümü: “Retro” - Marlow Rosado Y La Riquena

Yılın En İyi Bölgesel Meksika Müzik Albümü (Tejano da dahil): “Pecados Y Milagros” - Lila Downs

Yılın En İyi Americana Albümü: “Slipstream” - Bonnie Raitt

Yılın En İyi Blues Albümü: “Locked Down” - Dr. John

Yılın En İyi Bluegrass Albümü: “Nobody Knows You” - Steep Canyon Rangers

Yılın En İyi Folk Albümü: “The Goat Rodeo Sessions” - Yo-Yo Ma, Stuart Duncan, Edgar Meyer & Chris Thile

Yılın En İyi Reggie Albümü: “Rebirth” - Jimmy Cliff

Yılın En İyi Komedi Albümü: “Blow Your Pants Off” - Jimmy Fallon

Yılın En İyi Remix Plağı: “Promises" (Skrillex & Nero Remix) Skrillex, remixer (Nero)

Yılın En İyi Klasik Müzik Performansı: “Poemes” - Renee Fleming

Yılın En İyi Klasik Müzik Kompozisyonu: Hartke, Stephen: Meanwhile - Incidental Music to Imaginary Puppet Plays” - Stephen Hartke

Yılın En İyi Klasik Müzik Yapımcısı: Blanton Alspaugh

Yılın En İyi Dünya Müziği Albümü: “The Living Room Sessions Part 1” - Ravi Shankar

Yılın Prodüktörü: Dan Auerbach

Yılın En İyi Kısa Formatta Müzik Videosu: Rihanna -We Found Love" (feat. Calvin Harris).

Yılın En İyi Uzun Formatta Müzik Videosu: Big Easy Express" -- featuring Mumford & Sons, Edward Sharpe & The Magnetic Zeros & Old Crow Medicine Show

Yılın Görsel Medya İçin Hazırlanmış En İyi Şarkısı: “Safe & Sound” (The Hunger Games") – Swift

Yılın En İyi Konuşulan Söz Albümü: “Society's Child: My Autobiography” - Janis Ian

Yılın En İyi Çocuk Albümü: “Can You Canoe?” - The Okee Dokee Brothers