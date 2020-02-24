55 Fenerbahçeli taraftar hakkında işlem yapıldı

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Kadıköy’de Galatasaray’ın 3-1 galibiyetiyle biten maçla ilgili yapılan kamera tespit çalışmaları sonrasında 55 Fenerbahçe taraftarı hakkında işlem yapıldı.

Sarı kırmızılı takımın 20 yıl sonra Kadıköy’de kazandığı maçın sonlarına doğru sahada yaşanan olaylarla ilgili polis, kamera görüntülerinden tespitler yaptı. Sahaya, sandalye, çakmak ve kapalı bardak su atan seyirciler tek tek belirlendi. Sahaya yabancı madde atan Fenerbahçeli 55 taraftara ‘Sporda Şiddetin Önlenmesi Yasası’ kapsamında idari işlem yapıldı. Fenerbahçeli taraftarlara maç izlememe cezasıyla birlikte yasa hükmüne göre ceza verilmesi gündemde.

Bu arada, dünkü maç için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce 3 bin 500’ü stat içinde olmak üzere toplam 4 bin polis görevlendirildi. Güvenlik önlemleri çerçevesinde 1100 dolayında da özel güvenlik personeli statta görev yaptı.

Öte yandan, maçtaki güvenlik önlemlerinin alınmasında 6 yıl önce aynı stattaki Fenerbahçe – Galatasaray maçında yaşanan olaylar etkili oldu. Stadın yanı sıra Kadıköy sokaklarına taşan olayların görüntüleri güvenlik önlemlerinde görev alan polis amirlerine izletildi. Kadıköy’de 6 yıl önce yaşanan olayların Çevik Kuvvet’te görevli polislerin saha içinde gaz kullanması sonucunda kontrolden çıktığının anlaşılması üzerine, dünkü maçla ilgili olarak polis amirlerine “talimat verilmeden Çevik Kuvvet polislerinin kesinlikle harekete geçmemesi ve gaz kullanmaması” emrinin verildiği öğrenildi.