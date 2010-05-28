T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

55. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye finalde

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Manga finale yükseldi.

28 Mayıs 2010 03:00

T24 - Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Manga finale yükseldi.

Türkiye, 55. Eurovision Şarkı Yarışması'nda finalde - VIDEO

Manga İlk provasını yaptı

Yarışmasnın ikinci yarı final gecesinde ''We Could Be The Same - Aynı Olabiliriz'' şarkısıyla sahne alan Manga, halk oylaması ve jüri puanlarıyla finale yükseldi.

Türkiye ile birlikte Gürcistan, İsrail, Ukrayna, Ermenistan, İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Azerbaycan, Romanya ve Danimarka, ikinci yarı final gecesinin galipleri oldular.

17 ülkenin yarıştığı ilk yarı final gecesinde de Arnavutluk, Belçika, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, İzlanda, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan ve Yunanistan finale kalmıştı.

Bu 20 finalist ile birlikte Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere ve ev sahibi Norveç'in doğrudan yer alacağı final, 29 Mayıs'ta yapılacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24