55. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye finalde

Yarışmasnın ikinci yarı final gecesinde ''We Could Be The Same - Aynı Olabiliriz'' şarkısıyla sahne alan Manga, halk oylaması ve jüri puanlarıyla finale yükseldi.Türkiye ile birlikte Gürcistan, İsrail, Ukrayna, Ermenistan, İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Azerbaycan, Romanya ve Danimarka, ikinci yarı final gecesinin galipleri oldular.17 ülkenin yarıştığı ilk yarı final gecesinde de Arnavutluk, Belçika, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, İzlanda, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan ve Yunanistan finale kalmıştı.Bu 20 finalist ile birlikte Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere ve ev sahibi Norveç'in doğrudan yer alacağı final, 29 Mayıs'ta yapılacak.