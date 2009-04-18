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Yaşam

55 bin öğretmen işsiz kalacak

Okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte 55 bin 786 ücretli öğretmen görevinden ayrılarak işsizler ordusuna katılacak.

18 Nisan 2009 03:00

55 bin 786 ücretli (vekil) öğretmenin Haziran'da sözleşmeleri doluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen açığını kapatmak için halen 55 bin 786 ücretli (vekil) öğretmen görev yapıyor. Memurtr.com'da yer alan habere göre bu öğretmenlerin Haziran'da sözleşmeleri doluyor.

Dört yıllık üniversite yaşamının ardından hayatlarını kurmak isteyen öğretmen adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ardından kadrolu veya sözleşmeli olarak atamaları yapılmamışsa, ücretli öğretmenlik yapmak zorunda kalıyor. Haftalık en fazla 30 saat derse girmeleri mümkün olan ücretli öğretmenler, bu çalışma karşılığında kadrolu ve sözleşmeli çalışan öğretmenlerin ek ders saat ücreti üzerinden maaş alıyorlar.

Ücretli öğretmenlerin hiçbir güvencesi de yok. İl-İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından yapılan görevlendirmenin ardından herhangi bir sözleşme imzalanmıyor. Ücretli çalışan öğretmenlerin iş güvenceleri okul idarecilerinin veya Milli Eğitim yetkililerinin elinde bırakılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen açığını kapatmak için halen 55 bin 786 ücretli (vekil) öğretmen görev yapıyor. Üniversite öğrenimini tamamlamış ve öğretmen olmaya hak kazanmış ama atanamamış bu ücretli öğretmenlerin, okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte görevinden ayrılmasıyla işsizler ordusuna 55 bin kişi daha katılacak

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