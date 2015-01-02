T24 LogoT24 Logo
Çevre

55 bin dekarlık Atatürk Orman Çiftliği arazisi 22 bin dekar çekmiş!

Sayıştay, AOÇ arazisinin bağışlandığı tarihten bu yana 22 bin dekar küçüldüğünü tespit etti. İmar uygulamaları için ise 'Mahkeme kararlarına uyulması' önerisinde bulundu

02 Ocak 2015 13:29

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için maliyeti resmi rakamlara göre 1,4 milyar lirayı bulan yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın inşa edildiği Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki 'çekme' Sayıştay raporuna girdi. Sayıştay’ın 31 Aralık’ta yayınlanan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 2013 yılı Denetim Raporu’nda AOÇ arazilerinin 55 bin 539 dekardan yıllar içinde 33 bin dekara düştüğüne dikkat çekildi. Birgün gazetesinden Olgu Kundakçı'nın haberleştirdiği raporda, “Atatürk’ün 1937 yılında yazmış olduğu bağış mektubu ile millete mal ettiği 5 çiftliğin en büyüğünü teşkil eden Atatürk Orman Çiftliği bağışlandığı tarihlerde 55 bin 539 dekarken, çeşitli tarihlerde yapılan bağış, satış ve işgaller sonucu giderek küçülmüş ve 2013 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 33 bin dekara kadar gerilemiştir” ifadelerine yer verildi. Çiftlik arazisinde meydana gelen yaklaşık 22 bin dekarlık arazi kaybının toplam arazinin yüzde 40’ına denk düştüğü belirtildi.

Sayıştay Raporu’nda Atatürk’ün bağış mektubunda arazinin yeşillendirilerek korunması ve geliştirilmesi temel amaç olmasına ve AOÇ Kuruluş Kanunu’na rağmen “ zaman içinde çok değerlenen boş arazilere yönelik talepler ve tecavüzlerin artmasına” engel olunamadığı belirtildi.

 

‘Yargı kararlarına uyulsun’

 

Raporda, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin araziyi imara açan imar planlarına karşı meslek odalarının açtığı davalarda gelinen hukuki süreç hatırlatılırken, arazi için yapılan imar planı ve uygulamaların, “AOÇ Kuruluş Kanunu’na, arazinin tarihi, kültürel ve doğal özelliklerine, bağış mektubu esaslarına ve mahkeme kararlarına uygun olması hususlarında gereken dikkat ve özenin gösterilmesi” önerisinde bulunuldu.

Ankara 5. İdare Mahkemesi, TMMOB’a bağlı meslek odalarının açtığı davada AOÇ arazisinde inşa edilen Ak Saray’ı da içeren ana imar planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiş, bu karara rağmen inşaatın tamamlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saraya yerleşmesi tartışmalara neden olmuştu.

 

ETİKETLER

atatürk orman çiftliğiak saraykaçak saraycumhurbaşkanlığı sarayıarazidekarsayıştayraporhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24