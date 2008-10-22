55 bin caretta denize kavuştu

Mersin'in Anamur ilçesinde faaliyet gösteren Anamur Çevre Doğa ve Turizm Derneğince (AÇED) yürütülen proje kapsamındaki koruma çalışmalarıyla, Caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı yuvalardan çıkan yaklaşık 55 bin yavrunun denize ulaşması sağlandı.AÇED'den yapılan yazılı açıklamada, 2008 üreme sezonunun 15 Mayıs'ta başladığı ve koruma projesi kapsamında 13 kilometrelik Anamur kumsalında 804 kaplumbağa yuvası tespit edildiği bildirildi.Türkiye'de en fazla Caretta caretta yuvasının Anamur plajında bulunduğu belirtilen açıklamada nesli tehlike altında olan kaplumbağa yavrularının yumurtadan çıkıp denize ulaşana kadar geçen sürede çok sayıda tehlikeyle karşı karşıya kaldıkları ifade edildi.Martılar, tilkiler, başıboş köpeklerin kıyıda, denizde de çeşitli balık türlerinin tehdidi altında olan yavru Caretta carettaların, troller ve gırgırların etkisiyle gelişme dönemlerinde telef oldukları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Caretta carettaların yaşam şanslarını yükseltmek için AÇED olarak Anamur'da 4 gönüllü biyoloğun yanı sıra Anamur Milli Parklar Mühendisliği ve merkezi Almanya'da bulunan Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Koruma Derneğinin (AGA) de desteğiyle koruma çalışmalarını sürdürüyoruz.AGA, projeye 6 bin avro maddi katkıda bulunurken, 37 kişilik Alman grup da koruma çalışmalarına katılarak sezon süresince destek verdi. Ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri karşılayan Alman gönüllüler, kaldıkları sürede yöre esnafına da yaptıkları alışverişlerle de yaklaşık 50 bin YTL'lik katkıda bulundu."