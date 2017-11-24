55 akademisyen ve yazardan Kavala için Erdoğan’a mektup

19 Ekim havaalanında gözaltına alınan ve 1 Kasım’da tutuklanan iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala için 55 akademisyen ve yazar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben bir mektup yayımladı. Mektupta Kavala’nın bir an önce serbest bırakılmasını talep edildi.

Aralarında Uluslararası Soykırım Çalışmaları Akademisyenleri Birliği Başkanı Henry C. Theriault, yayıncı Ragıp Zarakolu, Colgate Üniversitesi’nden Peter Balakian, Clark Üniversitesi’nden Taner Akçam, yazar James Caroll, Clark Üniversitesi Holokost tarihi çalışmalarından Deborah Dwork, Columbia Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden Marianne Hirsch gibi isimlerin imza attığı metinde, dünyanın pek çok yerinden gözlemcilerin, Kavala’ya yönelik suçlamaların temelsiz olduğunu belirttikleri, Kavala’nın bir medya kampanyasının kurbanı olduğu ifade ediliyor.

Açıklamada, en saygı duyulan iş insanlarından ve kültür figürlerinden biri olan Kavala’nın Türkiye’deki etnik gruplar arasında barış köprüleri kurduğu hatırlatılıyor. Kavala’nın sivil alanlar açtığı ve demokratik değerlere katkı sağladığı belirtilirken, Türkiye-Polonya İş Konseyi, Türkiye-Yunanistan İş Konseyi, Güneydoğu Avrupa Demokrasi Merkezi gibi Türkiye ve Avrupa arasında diyalog kuran sivil toplum örgütlerinin üyesi olduğu hatırlatılıyor.

Açıklamada “Türkiye toplumunun dostları ve Türkiye demokrasisi ve sivil toplumunun destekçileri olarak, Kavala’nın serbest bırakılmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.