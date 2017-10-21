54'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali kortejle başladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- BU yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı. Korteje halkın ilgisi yoğun olurken, sanatçı katılımı az oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 54\'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Antalya Film Festivali, her yıl düzenlenen geleneksel kortej geçişiyle başladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde klasik araçlara binen Türk sinemasının yıldızları, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yüzüncü Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar caddeleri boyunca çok sayıda kişi sıralandı. Ellerinde cep telefonlarıyla sanatçıları çekmeye çalışanlar, sevdikleri sanatçılarla selfie yaptı. Cadde boyunca, \'Sinemanın Yıldızları Buradan Geçecek\' tabelaları dikkati çekti. Halkın yoğun ilgisine rağmen korteje sanatçıların katılımı düşük oldu. Korteje Necati Şaşmaz, Erhan Yazıcıoğlu, Bulut Aras, Osman Sınav, Murat Han, şarkıcı Bengü gibi isimler katıldı. Korteji izleyenlerin gözdesi ise Necati Şaşmaz oldu.

BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI

Klasik araçların en önünde ise 1905 model bir araç, Türk sinemasının simge isimlerinden Sümer Tilmaç\'ın fotoğrafını taşıdı. Öte yandan bazı klasik araçlar yolda kaldı, bu araçlara binen sanatçılar başka araçlara geçti. Korteje katılan sanatçılardan Bulut Aras, dünyanın en güzel şeyini yaşadıklarını söyledi. Aras, \"Bundan güzel şey olabilir mi? Bu kadar güzelliği, sevgiyi ve içtenliği başka bir yerde yaşayamazdık. Karşılıksız sevgi muhteşem bir şey\" dedi.

Sanatçı Erhan Yazıcıoğlu da festivalin olağanüstü başladığını söyledi. Muhteşem bir ilgiyle karşılaştığını belirten Yazıcıoğlu, \"Halkımız yerli sanatçılara da büyük ilgi gösteriyor. Demek ki kendi yağımızda da kavrulabiliriz. Çok iyi şeyler yapmalıyız ki dışarıya karşı iyi olalım. Kendi içimizde birleşelim, dışarıya daha çok kafa tutalım. Kortejin sahibi halk ve olağanüstü\" diye konuştu.

Şarkıcı Bengü ise çok büyük bir coşku yaşadığını ifıade etti. Kendisi için festivalin güzel geçtiğini kaydeden Bengü, festival kapsamında yarın konser vereceğini söyledii. Bengü, \"Bu coşkuyu yaşamak istedim\" dedi.

Korteji izleyen bazı kişiler ise istedikleri sanatçıları kortejde göremediklerini söyledi.

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