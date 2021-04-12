547 milyon TL zarar eden ÇAYKUR, 700 bin TL'ye reklam anlaşması yaptı

Geçtiğimiz yıl 547 milyon lira zarar eden ÇAYKUR'un 700 bin TL'ye reklam filmi hazırlattığı ortaya çıktı. ÇAYKUR, 2019’da reklam ve tanıtıma 11 milyon lira harcamıştı.

Türkiye Varlık Fonu'na 2017 yılında devredildikten sonra 267 milyon lira, 2018 yılında 657 milyon lira, 2019'da 635 milyon lira ve 2020 yılında 547 milyon lira zarar eden ÇAYKUR, dünyada en çok çay tüketen ülkelerin başında gelen Türkiye'de, çay tanıtımı yapmak üzere yeni bir reklam anlaşması imzaladı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 18 Mart 2021'de reklam filmi prodüksiyon hizmeti için ihaleye çıkan kurum, 30 Mart'ta bir film şirketiyle 700 bin TL'lik sözleşme yaptı. ÇAYKUR, daha önce de yaptığı reklam ve tanıtım kampanyalarına ödediği yüksek tutarlarla tepki toplamıştı. ÇAYKUR'da 2019'da 11 milyon 86 bin 458 TL'lik reklam filmi, açık hava reklamı ve çay bardağı ödemesi yapılmıştı. ÇAYKUR, 2020'nin Şubat ayında ise 15 günlük reklam yayını için 3 milyon 990 bin TL ödedi.

36 milyon TL reklam parası

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Dünyanın en çok çay tüketilen ülkesinde yaşıyoruz. Bu nedenle ÇAYKUR'un neden bu kadar reklam parası harcadığını anlamak mümkün değil. 36 milyon TL reklam parası harcanmış” dedi.

Kurum 2019'un nisan ayında da ‘temperli kulplu cam bardak' alımı için ihaleye çıktı. 5 milyon adet bardak, Paşabahçe'den alındı ve 17 Mayıs 2019 tarihinde, 5 milyon 250 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Mayıs ayında 20 günlük açık hava reklam hizmetleri için 1 milyon 753 bin 758 TL'lik sözleşme imzalandı. Temmuz ayında yapılan reklam filmi ihalesi 264 bin 700 liraya mal oldu. Temmuz 2019'da reklam filmi yayını için de 4 milyon 592 bin TL ödendi.

Önceki Genel Müdürü Ekrem Yüce'nin AKP'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ÇAYKUR'un Genel Müdürlüğü'nü AKP Rize İl Başkanı İshak Alim'in kardeşi Ziya Alim yürütüyor.