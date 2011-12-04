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Dünya

541 bin kişi daha Medine'den ayrıldı CİDDE (A.A)

04 Aralık 2011 17:33

-541 bin kişi daha Medine'den ayrıldı CİDDE (A.A) - 04.11.2011 - Hac görevlerini yapan yaklaşık 3 milyon hacıdan 541 bin 455'i daha Suudi Arabistan'dan ayrıldı. Hac İşleri Bakanlığının verdiği resmi bilgilere göre, son olarak 718 bin 981 kişi Mekke'den Medine'ye geldi. Ziyaret ve ibadetlerinin ardından 541 bin 455 kişi ülkelerine döndü.  Mekke ve Medine'de izdihamın ciddi oranda azaldığı gözlemlenirken, her iki şehirde de temizlik çalışmaları devam ediyor.  Bu arada hac dönemi öncesi ve hac döneminde izdiham nedeniyle iki kutsal şehre gidemeyen yerli halk ve Körfez ülkelerinden Müslümanlar bu boşluktan istifade ederek Kabe'yi ve Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ediyorlar.

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