541 bin genç en az bir yıldır işsiz

Genç İşsizler Platformu’nun, “İşsizlik ve İstihdam Kasım 2020 Raporu”, Türkiye’deki genç nüfusun içinde bulunduğu vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Platformun TÜİK ve İŞKUR verileri doğrultusunda hazırladığı rapora göre, bir yıldan fazla süredir iş arayan 15-34 yaş arası genç sayısı, 2019 yılında 454 bin iken 2020 yılında 541 bine yükseldi. Bir yıldan fazla süredir iş aradığını bildiren 15-34 yaş grubundaki genç sayısında artış oranı yüzde 19 oldu.

İş arama süresi uzadı

Birgün gazetesinden Mustafa M. Bildircin'in haberine göre raporda, üniversite mezunlarının da iş arama sürelerinin giderek uzadığı kaydedildi. Buna göre, 2019 yılında 227 bin üniversite mezunu genç, bir yıldan fazla süredir iş aradığını söylerken bu sayı 2020 yılında 253 bin olarak kayıtlara geçirildi. Genç İşsizler Platformu, iş arama süresi uzayan üniversite mezunlarına yönelik raporda, “Uzayan iş arama süresi, KYK kredi borçlarının ödenememesine, gecikme faizi sonucu hacizlere kadar uzayan üzücü sonuçlara neden olmaktadır” değerlendirmesinde bulunuldu.

"Eğitim ve istihdam planlaması arasında bağ koptu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, eğitim sisteminin en önemli sorunlarından birinin de eğitim ile istihdam planlaması arasındaki bağın kopukluğu olduğunu ifade etti. İstihdam ve üretime dönük eğitim planlama stratejisinin uzun senelerdir terk edildiğini ifade eden Açıkel, şunları söyledi:

“Türkiye’de sadece iki büyük fakülte grubundan bir milyonu aşkın işsiz gencimiz iş arar duruma düştü. Bunlardan birisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları bir diğeri ise ülkemizin ciddi bir öğretmen açığı olmasına rağmen ataması yapılmayan eğitim fakültesi mezunları ve branş öğretmenleri. Plansızca yürütülen 'Her ile bir üniversite projesi de bugünkü özellikle üniversite mezunu genç işsizliğin en önemli nedenlerinden birisi. AKP iktidarı döneminde rekor kıran genç işsizlik sorunu, bize bilim, eğitim ve istihdam politikalarının yeni baştan gözden geçirilmesini ve mesleğe dönük eğitimin stratejik olarak ön plana çıkarılması zorunlu kılıyor. Türkiıye’nin bu derin sorunu aşması için, bilim, teknoloji, Ar-Ge açığını gidermesi gerekiyor.”

"Tüm gençlere istihdam sağlanmalı"

Açıkel, Türkiye'nin hem üniversite mezunu hem de ortaokul ve lise mezunu tüm gençlerine istihdam sağlayan bir ekonomik yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayarak, “Bu doğrultuda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında gençlerimizi mesleksiz, işsiz, borçlu olma durumundan kurtarmamız ve bugünün işsizlerinin yarının yoksulları olmasının önüne geçmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.