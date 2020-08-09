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54 yaşındaki kadın ‘’Ben de bu işi yapabilirim’’ diyerek 7 yıldır oto boyamacılığı yapıyor

Meryem Yılmaz, sanayide otomobilleri boyamaya hazır hale getiriyor

09 Ağustos 2020 14:54

Antalya’da yaşayan Meryem Yılmaz (54), ailecek sahip oldukları oto boyama dükkanında çalışıyor. Yaklaşık 7 yıldır otomobil kaportalarını spiral makinesiyle zımparalayan, boyamaya hazır hale getiren Yılmaz, eşi ve oğluyla birlikte mesai yapıyor. Yılmaz’ı dükkanda görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyip, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

‘’Ben de bu işi yapabilirim’ diyerek başladım''

 Dükkanda oğlu ve eşine yardımcı olduğunu ifade eden Yılmaz, “Daha önce eşime, ‘Bu iş zor mu?’ diye sormuştum. Onlar da bana çok da zor olmadığını söyledi. ‘Ben de yapabilirim’ diye başladım. 7 yıldır bu işi yapıyorum, yapabilene çok güzel bir iş. Dükkana gelen müşterilerim de oto boyacılığı yapmama alıştı. Sabah mesaiye saat 07.30’da başlıyoruz. Gelen müşteriler de bana alıştı. ‘Kolay gelsin teyze, nasılsın’ diye hatırımı sorarlar” diye konuştu.

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