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54 yaşındaki AKP’li eski belediye başkanı istisnai kadrodan memur oldu

İsmail Baran, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 1 yıl işsiz kaldı

17 Mart 2020 10:32

Kocaeli’de, AKP’li eski Kartepe Belediyesi Belediye Başkanı İsmail Baran 54 yaşında belediyede memur oldu. İstisnai kadrodan memur yapılan Baran’ın görevi ise henüz belirlenmedi.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre Körfez Belediye Başkanlığı görevini 2014-2019 yılları arasında yürüten AKP'li İsmail Baran, Kartepe Belediyesi'nde memur yapıldı. Görev tanımı belirlenmeyen Baran'ın istisnai kadrodan memur yapıldığı öğrenildi.

2009 yılında AKP'den Körfez Belediye Meclis Üyesi seçilen İsmail Baran aynı yıl Körfez Belediyesi'nin şirketi olan YARPAŞ'a yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olarak atanmıştı. Bir dönem YARPAŞ'ta yöneticilik yapan İsmail Baran 2014-2019 yılları arasında Körfez Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

1 yıl işsiz kaldı

2019 yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı adayı olmak isteyen İsmail Baran aday adaylığı başvurusunda bulunmuş ancak bu başvuru AKP tarafından olumlu değerlendirilmemişti.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra işiz kalan İsmail Baran, 1 yıl sonra Kartepe Belediyesi'nde memur olarak görevlendirilmiş oldu.

Başkanlara görev

Kocaeli'de eski belediye başkanları daha önce farklı belediyelerde görevlendirilmişti.

Kandıra Belediyesi eski Başkanı Ünal Köken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSU Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı, Kartepe Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karabalık İSU Genel Müdürlüğü'nde yönetim kurulu üyesi yapıldı. 

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