54 yaşındaki AKP’li eski belediye başkanı istisnai kadrodan memur oldu

2009 yılında AKP'den Körfez Belediye Meclis Üyesi seçilen İsmail Baran aynı yıl Körfez Belediyesi'nin şirketi olan YARPAŞ'a yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olarak atanmıştı. Bir dönem YARPAŞ'ta yöneticilik yapan İsmail Baran 2014-2019 yılları arasında Körfez Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

1 yıl işsiz kaldı

2019 yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı adayı olmak isteyen İsmail Baran aday adaylığı başvurusunda bulunmuş ancak bu başvuru AKP tarafından olumlu değerlendirilmemişti.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra işiz kalan İsmail Baran, 1 yıl sonra Kartepe Belediyesi'nde memur olarak görevlendirilmiş oldu.

Başkanlara görev

Kocaeli'de eski belediye başkanları daha önce farklı belediyelerde görevlendirilmişti.

Kandıra Belediyesi eski Başkanı Ünal Köken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSU Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı, Kartepe Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karabalık İSU Genel Müdürlüğü'nde yönetim kurulu üyesi yapıldı.