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Spor

54 yaşında halen sahada

AYDIN, (DHA) AYDIN 2

21 Şubat 2018 16:33

AYDIN, (DHA)

AYDIN 2. Amatör Küme takımlarından Mursallıspor\'da forma giyen 54 Metin Kurtöz, rekora koşuyor. Yıllardır yeşil sahalardan kopamayan ve Aydın\'daki amatör liglerin en yaşlı futbolcusu olan Kurtöz, aynı zamanda Efeler Masterler Futbol\'da da oynuyor. Amatörde Söke Çimentospor\'da başlayan futbol yaşamında Fuji Mehmet lakaplı Göztepe ve A Milli Takım\'ın eski futbolcularından Mehmet Fahri Türken\'le birlikte forma giyen emektar oyuncu, Davutlarspor, Turanlarspor, Ortaklarspor başta olmak üzere yıllar boyunca birçok takımda görev yaptı. Daha önce de Mursallıspor\'da forma giyip 1982 yılında bu takımdan askere gittiğini söyleyen Metin Kurtöz, \"Kulüp başkanının ricası üzerine oynamayı sürdürüyorum. Sahada ve saha dışında futbolcu kardeşlerime örnek olmaya çalışıyorum\" dedi.

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