54 milyon tüketici açlık sınırında

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Türk-İş rakamlarına göre, 54 milyon tüketicinin açlık sınırında yaşadığını söyledi.

Birgün'ün haberine göre; Turhan Çakar 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 68 temel gıda maddesinde tüketicilerin satın alma gücünün düştüğünü ifade ederek, ''TÜİK rakamlarına göre 14 milyon, TÜRK-İŞ rakamlarına göre ise 54 milyon dolayında tüketici açlık sınırında yaşamaktadır. Tüketiciler, gıda harcamalarından kesip diğer zorunlu giderlere harcama yapmak zorunda kaldıkları için beslenemeyip hastalanmaktadırlar. 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü yaklaşırken sağlıklı ve yeterli gıdaya erişim sorunu her geçen gün artmaktadır” diye konuştu.

'Sağlıklı gıdaya erişim haktır'

Çakar, AKP Hükümetine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ve diğer tüm yetkililere şu çağrıda bulundu:

“Sağlıklı ve Yeterli Gıdaya Erişim’ evrensel bir tüketici hakkıdır. Tüketicilerin bu hakkına saygılı olunuz ve gereğini yerine getiriniz. Belli bir azınlık ile emperyalist gıda ve tarım tekellerinin lehine olan, ancak halkımızın ve ülkemizin aleyhinde olan yanlış gıda ve tarım politikalarını terk ediniz. Azınlığın çıkarları uğruna halkımızı açlık sınırının altında bırakmaya ve sağlıksız gıda tüketmek zorunda bırakmaya hakkınız yoktur. Halkımızın ve ülkemizin yararına olan doğru ve sağlıklı gıda ve tarım politikalarını bir an önce uygulamaya koyunuz.”