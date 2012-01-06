54 ilin müdürü görevden alınıyor



T24- Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer 70 yeni yönetici atadı. Performansı yeterli bulunmayan 54 milli eğitim il müdürü de birkaç gün içinde görevden alınacak.







Hürriyet'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, bir süre önce hayata geçirilen yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde 70 yeni yönetici atadı. Dinçer, “81 ilin yöneticilerini tek tek taradık, içlerinde başarılı olan da var, performansı düşük olan da. 27 il müdürü kalacak, birkaç gün içerisinde gerisi görevden alınacak” dedi. Bir grup gazeteciyle sohbetinde, yeni dönemde başta il müdürleri olmak üzere ilçe ve okul müdürleri için oluşturdukları performans kriterlerini açıklayan Dinçer, şu bilgileri verdi:





İl başarılı olursa il müdürü kurtulacak



“Her yıl stratejik hedefler belirlenecek. Bu hedefleri tutturamayan yılın sonunda gidecek, yerine yenileri atanacak. Bu yıl başlıyoruz. Vizyon sahibi, dürüst, başarılı, kişileri seçeceğiz. Performans kriterleri arasında, o ilin üniversiteye giriş oranı, okullararası başarı oranı, okullaşma oranları, teknolojik gelişmeler gibi konular olacak. Örneğin, üniversiteye giriş sınavına yönelik başarı sıralamasında 44’üncü bulunan ilin müdürü ‘Bu yıl 35’inci sıraya yükseleceğim’ deyip de bu hedefini tutturamazsa görevden alacağız. Bu sistem önce il müdürleri için, sonra ilçe müdürleri, 2 yıl içinde de okul müdürlerinde uygulanacak. Oyunun kurallarını baştan ilan edeceğiz, bu kurallara uymayan gidecek.”





Müdürlerin kişiliğine bakacağız



“Okul müdürlerinin atanmasında yeni sistem gelecek. Türkiye’deki 42 bin okulu akreditasyon sistemine sokacağız. Birbirleri ile mukayese edeceğiz. Müdürleri atarken, kişilikleri, öğretmen yeterlilikleri, performansı gibi kriterleri ön planda tutacağız. Okul müdürlerinin belirlenmesinde hizmet puanı uygulamasına son verilecek.”







'Her şey imam hatipler için'







İlköğretim 4’üncü sınıftan sonra mesleki eğitime imkan veren teklife sendikalar tepki gösterdi:

Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir “4’üncü sınıftaki bir çocuğun pedagojik açıdan henüz karar verme kabiliyeti gelişmemişken imam hatip okullarına yönlendirmek de çok yanlış. Değişmezse, dava açacağız.”

Eğitim-Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız “İmam hatip liselerinin önünü açmak için yapılıyor. Eğitim politikaları siyasal tercihlere göre yapılmamalıdır.”





Yasa teklifi ne diyor?

Önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı’na verilecek, Ak Parti grup başkanvekillerinin imzası ile hazırlanan teklifle, zorunlu eğitim 8’den 12 yıla çıkarılıyor. Sistem 1 yıl okul öncesi eğitim olmak üzere 1+4+4+4 şeklinde bölünüyor. Öğrencilere 4’üncü sınıftan sonra imam hatip dahil mesleki eğitim imkânı sağlıyor.