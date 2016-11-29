54 aylık çocuklara zorunlu anaokulu!

Türkiye genelinde gelecek yıl 54-66 aylık 1.2 milyon çocuk okul öncesi zorunlu eğitime başlayacak. Zorunlu okul öncesi eğitim için yeni bir müfredat hazırlama çalışması da başlatıldı. Bugüne kadar zorunlu olmadığı için farklı bölgelerde farklı ve esnek eğitim modelleri uygulanırken gelecek yıldan itibaren Türkiye genelinde okul öncesi eğitimi alan çocuklara tek tip müfredat uygulanacak.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, hükümetin Orta Vadeli Programı’nda (OVP) yer alan zorunlu okul öncesi eğitimle ilgili çalışmalara hız verildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzmanları, farklı ülkelerden zorunlu okul öncesi eğitim programlarını inceledi. Yapılan çalışmaya göre, Türkiye’de gelecek eğitim öğretim döneminde başlayacak zorunlu okul öncesi eğitim 54-66 ay yaş grubunu kapsayacak. Bu yaş nüfusunda 1.2 milyon çocuk ilk kez okulla tanışacak. Mevcut durumda okul öncesinde yüzde 67 olan okullaşma oranı 2019’da yüzde 100’e çıkarılacak.

Konteyner sınıf

Okul öncesi eğitimin zorunlu olmasını engelleyen en büyük girdap, bu yaş grubu çocukların taşımalı eğitim için çok küçük olmalarıydı. MEB, bu sorunu aşmak için fiziki ve coğrafi şartların uygun olmadığı bölgelere 336 çelik yapım konteyner mobil sınıf yapacak. Böylelikle öğrencinin gidemediği yerlere öğretmen ve okul mobil olarak gidebilecek.

Zorunlu okul öncesi eğitim için yeni bir müfredat hazırlama çalışması da başlatıldı. Bugüne kadar zorunlu olmadığı için farklı bölgelerde farklı ve esnek eğitim modelleri uygulanırken gelecek yıldan itibaren Türkiye genelinde okul öncesi eğitimi alan çocuklara tek tip müfredat uygulanacak. Yeni modelde, çocukların sosyal çevre ile kendisinden yaşça büyüklerle ve küçüklerle iletişimini kuvvetlendirecek etkinlik havuzu oluşturulacak. Öğretmenler materyal seçmede özgür bırakılacak. Yeni model, oyun temelli bir yapı üzerinde inşa edilecek.

Akademisyenler hazırlanıyor

Yeni müfredatı hazırlamak üzere akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu. Yeni modelde, öğretmenler tarafından çocukların yaş gruplarına ve bilişsel düzeylerine göre seçecekleri bireysel ve toplu etkinlikler, boyamalar, kesme kartları, masallar, öyküler ve şarkılarla zenginleştirilecek. Bu yıl 12 bin 815 Suriyeli çocuk, okul öncesi eğitim kapsamına alındı. Gelecek yıl başlayacak zorunlu eğitim kapsamına tüm Suriyeli çocukların da alınması planlanıyor.