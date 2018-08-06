54 Alman Türkiye sınırından geri çevrildi

Sol Parti'nin soru önergesine Devlet bakanı Michael Roth tarafından verilen yanıta göre, bu yıl en az 54 Alman vatandaşının Türkiye'ye girmesine izin verilmedi. Türkiye'nin sınır kapılarında geri çevrilen Almanların sayısı 2017 yılında 95 olmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de siyasi nedenlerle gözaltına Alman vatandaşlarının sayısında ise gerileme kaydedildi. Darbe teşebbüsünü izleyen 2016 yılında 24 Alman tutuklanmışken, 2017 yılının ilk yedi ayında altı Alman gözaltına alındı. Tutuklananlardan ikisi tahliye edildi. 2016 ve 2017 yılında gözaltına alınanlardan üçünün tutukluluk hali sürüyor.

2016 Temmuzu'ndaki darbe teşebbüsünün ardından yapılan tutuklamalar ve sınırdan geri çevirmeler Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmış, gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması ise göreli yumuşama etkisi yaratmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını yumuşatmasının ardından Türkiye'de tatil yapan Alman turist sayısının rekor düzeye çıkması bekleniyor.

"Tehlike geçmedi"

Ancak bakanlığın açıklamasında "gözaltına alınma" ve sınırdan geri çevrilme riskinin yüksek olduğu belirtiliyor. Özellikle Türkiye'de özel ve şahsi ilişkileri olanların 2017 başından bu yana gerekçe göstermeden sınırdan geri çevrilebildiği, bu kişilerin uzun süre gözaltında tutulabildiği ve mobil telefonlarına el konulup içeriğinin arandığı da Dışişleri Bakanlığının açıklamasında yer alıyor.

Almanya 20 Temmuz 2017'de Peter Steudtner adlı Alman insan hakları aktivisitinin tutuklanması üzerine Türkiye'ye seyahat uyarısını sertleştirmişti. Tatil yörelerinde tutuklanma riskiyle ilgili uyarı mayıs ayında kaldırılmış, ancak genel tutuklanma tehlikesi seyahat uyarısında bırakılmıştı.

Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşlarının öncelikle terör örgütleri ya da Gülen hareketiyle ilişki kurmakla suçlandıkları ve üçüncü şahıslar tarafından yapılan ihbarların bile tutuklanma nedeni olabileceğine de Dışişleri Bakanlığı açıklamasında yer veriliyor.

Turizmde yükseliş bekleniyor

Terör tehlikesi ve Alman vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle tatilini Türkiye'de geçiren Almanların sayısı geçen yıl 3 milyon 600 bine düşmüştü. Turizm Bakanlığı 5 milyon 600 bin olan Alman turist sayısı rekorunun 2018 sonlarına kadar kırılabileceğini tahmin ediyor.

Eylül ve Ekim aylarındaki karşılıklı ziyaretlerin Türk – Alman ilişkilerindeki yumuşamaya katkıda bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayı sonlarında Almanya'ya resmi bir ziyarette bulunması planlanıyor. Ekim ayında Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Türkiye'ye gidecek. Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da yakın tarihte ilk Türkiye ziyaretini yapması bekleniyor.

Hükümete soru önergesini veren Sol Parti Milletvekili Alexander Neu Berlin yönetimini "kendi nazarında vazgeçilmez jeo stratejik partner olan Türkiye'ye son derece nazik davrandığı" gerekçesiyle eleştirdi. Neu "Erdoğan rejimi Alman vatandaşlarını rehin almaya devam ederken Almanya hükümeti Avrupa değerlerinin iflasını ilan etti” dedi.

DW, dpa/AG, BÖ

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