537 yıllık tarihi camiyi pimapenle kapladılar!

İstanbul Eminönü'nde restorasyon ve ihmal felaketine uğrayan yapılara bir yenisi eklendi. 537 yıllık tarihi Çandarlızade Atik İbrahim Paşa Camisi'nin son cemaat mahfili ile iç kısımdaki pencerelerin tamamı PVC ile kaplandı.

Sadrazam İbrahim Paşa’nın 1478’te inşa ettirdiği tarihi caminin son cemaat mahfili olarak bilinen kısmı ile iç kısımdaki pencerelerin tamamı pimapen (PVC) ile kaplandı. Kaplamaların kim tarafından, ne zaman yaptırıldığı ise bilinmiyor. Yapının 1980’li yılların sonunda onarılmaya başlandığını belirten Mimar Dr. Sinan Genim, ahşap tavan, minber ve mihrabı yeniden yapılan tarihi caminin 1993’te yeniden ibadete açıldığını söylüyor.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, dış cephenin yanı sıra caminin iç kısmında bulunan tarihi çinilerin üzerine monte edilen elektrik tesisatı da yaşanan ihmali gözler önüne seriyor. Uzmanlar ise tarihi eserlerin maruz kaldığı yanlış restorasyon ve uygulamalar nedeniyle her geçen gün umutlarının tükendiğini söylüyor.

‘Kararlara aykırı’

İstanbul Anıtlar Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Mete Tapan, yapılan uygulamanın Koruma Yüksek Kurul kararlarına aykırı olduğunu belirterek, “Çandarlızade Atik Paşa Camisi 1478 yılında Atik İbrahim Paşa tarafından yaptırıldı. Maalesef, 15. yüzyıla ait bu camide PVC (Polivinil klorür) malzemeyle yapılan doğramalara yer verilmiş. Ayrıca Koruma Yüksek Kurul ve ilke kararlarına rağmen caminin son cemaat mahfili de kapatılmış ve tüm konstrüksiyon burada da PVC profillerinden oluşturulmuş. Rüzgar ve soğuğu önleme, daha fazla kapalı alan yaratma amacıyla yapılan bu türlü revakların kapatılması caminin orijinal estetiğini bozmaktadır. Dünyada benzer müdahalelerde çok daha titizlilikle davranılmakta” diyor.

İlk restorasyon skandalı değil

Son dönemde Hatay Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Roma mozaiklerine uygulanan restorasyon ve Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatrosu'na mermer döşenmesi de tartışma konusu olmuştu.