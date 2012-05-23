531 milyar dolarlık Apple’ın logosu İMKB’ye bedel

531 milyar dolar ile dünyanın en değerli şirketi olan Apple’ın sadece logosu neredeyse İMKB’deki 375 şirketin toplam değerine eşit. Apple’ın marka değeri 182.9 milyar dolar olarak açıklanırken, İMKB’de işlem gören tüm şirketlerin piyasa değeri 234 milyar dolar seviyesinde

Vatan gazetesinin haberine göre, iPad, iPhone ve iPod Touch gibi ürünleriyle tüketicinin kalbine taht kuran ABD’li teknoloji devi Apple, ‘Dünyanın en değerli markası’ unvanını kimselere kaptırmadı. WPP tarafından sunulan ve Millward Brown Optimor tarafından bu yıl 7’ncisi yayımlanan yıllık ‘BrandZTM En Değerli 100 Küresel Marka’ çalışmasına göre, Apple marka değerini yüzde 19 artırarak 182.9 milyar dolara çıkardı ve en değerli marka oldu. Apple’ın en yakın takipçisi geçen yıl marka değerini yüzde 15 arttırarak 115.9 milyar dolara yükseltmeyi başaran IBM oldu. 2’nciliğini IBM’e kaptıran Google ise 107.8 milyar dolarlık marka değeri ile 3’üncü sıraya geriledi.

Gelecek ‘Mobil’ de

Finansal verilerle tüketici marka varlığı ölçümlerini birleştiren araştırmada, sıralamada yer alan ilk 10 markanın 7’si teknoloji ya da iletişim markası olarak öne çıkarken, bu yılki araştırma, Afrika’nın ekonomik gelişiminin ve listeye ilk kez giren Güney Afrikalı mobil iletişim markası MTN’nin altını çiziyor. MTN listeye 88’inci sıradan girdi ve marka değeri 9.2 milyar dolar olarak açıklandı.

Yine bu yılki araştırma, geleceğin ’mobil’de olduğuna işaret ederken; mobil, durgunluk dönemlerinde tüketicinin kesintiye gitmek ya da vazgeçmek istemediği birkaç kalemden biri olarak bir noktaya kadar kendini korumayı başardı. En değerli telekom markası AT&T’nin marka değeri 68.8 milyar dolar olurken, ABD’nin en büyük mobil hizmet sağlayıcısı olan Verizon, marka değerini yüzde 15 arttırarak 49.1 milyar dolara taşıdı.

WPP’nin CEO’su David Roth, listede teknoloji ve iletişim markalarının öne çıkmasını şöyle açıkladı: ”Markalar, şirketlerin rekabetçi farklılaşma yaratmaları için yüksek fiyatlar sunmalarını ve ekonomik krize daha dirençli olmalarını sağlar. Bu yıl, teknolojiyle beslenen şirketler, ya tüketici deneyimine odaklandı ya da yükselen markalar üzerindeki kontrolü arttırdı. Apple, yeniliklerine devam ediyor ve ’lüks’ marka konumunu koruyor, ancak Samsung gelecekte Apple’a rakip olacak. 14.2 milyar dolar değeri olan Samsung başarısının büyük bir bölümünü Galaxy ürünlerine borçlu. Samsung, her yerde bulunan iPhone’a iyi fiyatlandırılmış havalı bir alternatif olarak birçok pazarda Apple’ın yerini başarılı şekilde alıyor.”

Wallmart, Amazon’u geçti

Araştırma sonuçlarına göre, perakendeciler, tüketicilerin bağlılığını elde tutmanın ve satın alma sürecinin her aşamasında tüketicinin yanında hazır bulunmanın önemini kavramaya başladı. 34.4 milyar dolar değerindeki Walmart, online alışveriş sitesi

Amazon’u yerinden oynatarak listenin başına geçti. Amazon’un marka değeri 34 milyar dolar olarak açıklandı.

En hızlı değer artışı Facebook’ta

8 yaşındaki Facebook, halka arzının öncesinde yüzde 74 değer artışı yakalayarak listenin en hızlı değer artışı yapan markası oldu. 33.2 milyar dolar marka değerine sahip olan Facebook, 35’inci sıradan 19’uncu sıraya yükseldi. ‘2012 BrandZTM En Değerli 100 Küresel Marka’ sıralamasındaki markaların toplam değeri yüzde 66 artarak 2.4 trilyon dolara ulaştı.



