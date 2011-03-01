5300 yaşındaki Buzçağı Adamı ayağa kalktı

T24 - Ötzi adıyla bilinen Buzçağı adamının sağlıklı bir vücuda sahip olduğu model, İtalya'nın Bolozano şehrindeki arkeoloji müzesinde sergilenmeye başlandı.









5300 yıl önce bir ok yarası sonucu öldüğü saptanan Buzçağı adamı, 1991 yılında bir Alman çift tarafından mumyalanmış halde bulunmuştu.

Hollandalı uzmanlar Alfons ve Adrie Kennis tarafından üç boyutlu hale dönüştürülen ceset, sergi salonunda adeta canlı bir görünüme sahip.

Uzmanlar Ötzi'yi yeniden yaratırken modele kahverengi gözler eklediler.



46 yaşında

İtalya ve Avusturya sınırını oluşturan Alp Dağlarındaki Ötzi Vadi'sinde bulunan mumyalanmış buzçağından kalma cesede Ötzi ismi verilmişti.

Ötzi bulunduğunda keçi derisinden kıyafeti, çalılardan yapılmış başlığı, kurşundan miğferi ve okları yanıbaşında bulunmuşlardı.



Alman çift tarafından bulunan vücut mumyalanmış biçimde buz kitlesinin içinde kaldığı için 5000 yıldan uzun süre varlığını koruyabildi.

Buzçağı adamı üzerinde yapılan incelemeler, kendisinin 46 yaşında ve 159 cm. boyunda olduğunu ortaya koydu.

Ötzi'nin bir hayli gerçekçi modeli Bolanzo'daki Güney Tirol Arkeoloji Müzesi'nde meraklıların ziyaretine sunuluyor.

