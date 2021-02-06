53 yıl önce Antarktika'da kaybettiği cüzdan kendisine ulaştırıldı

T24 Dış Haberler

ABD'de Paul Grisham isimli bir vatandaşa 53 yıl önce orduda görev yaparken Antarktika'da kaybettiği cüzdanı ulaştırıldı.

Cüzdan kendisine ulaştırıldıktan sonra San Diego Union-Tribune'e konuşan Grisham, "Çok şaşırdım. Beni aramakta ve bulmakta birçok kişi rol oynamış" dedi.

Grisham'ın 1960'lı yıllarda Antarktika'da ordu için meteorolojist olarak görev yaptığı sırada kaybettiği cüzdanın içinden donanma kimlik kartı, ehliyet, nükleer veya kimyasal saldırı durumunda ne yapması gerektiğini anlatan bir bilgilendirme kartı, bira karnesi ve eşine yaptığı para transferlerinin fişleri çıktı.

91 yaşındaki Grisham'ın kaybettiğini unuttuğunu belirttiği cüzdan, 2014 yılında McMurdo istasyonu yıkılırken bir dolabın arkasında bulundu. Cüzdanı bulanlar uzun çabalar sonucu Grisham'a ulaşabildi.