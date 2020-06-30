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53 yaşındaki adam belediye tuvaletinde ölü bulundu

30 Haziran 2020 22:48

Karaman'da Sedat Şen (53), belediyeye ait umumi tuvalette ölü bulundu. Şen'in cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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