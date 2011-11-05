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Yaşam

53 yakınını depremde öldü

Depremde aralarında eşi, çocukları “Furkan ve Nur”, annesi, ağabeyinin de bulunduğu 53 yakınını kaybeden

05 Kasım 2011 02:00

T24 - Depremde aralarında eşi, çocukları “Furkan ve Nur”, annesi, ağabeyinin de bulunduğu 53 yakınını kaybeden Kılıçarslan Koçak 4 yaşındaki oğlu Yusuf’un sevgisiyle yaşama tutunmaya çalışıyor.

53 yakını depremde öldü

Erciş Kaymakamlığı’nda memur olan Kılıçarslan Koçak (43), 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında dışarıdaydı.

Erciş kent merkezinde bulunan Koçak Apartmanı’nda yaşayan Kılıçarslan Koçak, eşi ve çocukları 13 yaşındaki Furkan ve 11 yaşındaki Nur ile vedalaştıktan sonra, 4 yaşındaki oğlu Yusuf’la birlikte 5 katlı apartmanın 4. katındaki evlerinden çıktıktan 1 dakika sonra, depreme yakalandı.

Oğluna sımsıkı sarılarak eşi ve çocuklarının bulunduğu apartmanın adeta bir moloz yığınına dönüşmesini gözyaşlarıyla izleyen Koçak, küçük Yusuf’u bir akrabasına emanet ettikten sonra, enkazda eşi, annesi ve çocuklarını aramaya başladı.


Umutla bekledi

15 yıllık evli olduğunu ve 1999’da yaşanan Gölcük depremini de eşi ve çocukları Furkan ile yaşadıklarını belirten Koçak, “Ben ise 1976’da Van Çaldıran’da yaşanan depremini de yaşamıştım. Bu depremde, eşim, 2 çocuğum, annem, bir ağabeyim, 2 ağabeyimin eşlerininde de aralarında bulunduğu 53 yakınım hayatını kaybetti. Ölenlerden 9’u birinci derece akrabam, apartmanda yaşayan 5 aileydik. Yıkılan evimizin enkazının başında 4 gün boyunca arama kurtarma ekipleriyle birlikte bekledi. Sürekli ‘Furkan, Nur’ diye seslendim. Bu süre içinde ailemi arayan ekipler 9 kişiyi kurtardı. Eşim ve çocuklarımın kurtarılacağına dair umudumu son ana kadar kaybetmedim.

Arama-kurtarma çalışmasının son gecesinde ise onların yaşama veda ettiğini hissettim. Beni hayata 4 yaşındaki oğlum Yusuf bağlıyor. Yusuf annesi ile kardeşlerinin ölümünden habersiz” diye konuştu.

Depremde annesini kayben 4 yaşındaki Yusuf Koçak, yakınlarıyla bir çadırda yaşıyor. Babası, Yusuf’un annesi ve kardeşlerini kaybettiği enkaz alanına götürmüyor. Baba Kılıçarslan Koçak, sabah işe gidiyor, akşam Yunus’un yanına geliyor.


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