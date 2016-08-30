"53 kişilik KCK'dan 17 kişi YPG yönetiminde"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Suriye'de ABD ile birlikte IŞİD'e yönelik operasyon düzenleyen ve son olarak da Menbiç'i ele geçiren YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu iddiasını tekrarlayarak "53 kişilik KCK yönetiminden 17’si PYD-YPG yönetiminde yer alıyor" görüşünü savundu. Selvi, "YPG’nin silahlı eğitim alanları ile istihbarat birimlerinin başında ise, daha önce PKK’nın Türkiye’deki 'saha sorumluları' yer alıyor. Daha da ilginci, ABD’liler bunu bizden daha iyi biliyor" iddialarında bulundu.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet'in bugünkü (30 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan 'Bahoz Erdal yaşıyor mu?' başlıklı yazısı şöyle:

PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG yapılanmasının tepe noktasında Bahoz Erdal yer alıyor.

Bahoz Erdal, silahlı ve siyasi yapılanmanın bağlı olduğu bir numaralı isim. İlk dönemlerde Suriye yapılanmasının başında Sofi Nurettin vardı. Kandil, Sofi Nurettin’i iki numaraya çekip Bahoz Erdal’ı getirdi. Kandil’den Kamışlı’ya geçen Bahoz Erdal, Suriye yapılanmasında etkili oldu. Menbiç operasyonunun koordinasyonu ve icrası sırasında ABD’lilerle birlikte çalıştı.

Müttefikimiz ABD’ye göre PKK, terör örgütü. Peki Bahoz Erdal ne oluyor? PKK yöneticisi değil mi? Türkiye’deki birçok kanlı eylemin talimatını veren ve kırmızı listeyle aranan bir terörist değil mi? Ama söz konusu ABD’nin çıkarları olunca terörist, özgürlük savaşçısına dönüşebiliyor. Yıllarca El Kaide ve Usame bin Ladin’le çalışan ABD değil miydi?

8 Temmuz tarihine kadar Bahoz Erdal’la ilgili farklı bir durum vardı. Ta ki Anadolu Ajansı, Bahoz Erdal’ın öldürüldüğü haberini geçene kadar. El Hamiş tugaylarına dayandırılan haberde, Bahoz Erdal’ın 8 Temmuz günü saat 20.25’te Kamışlı’dan Hümo’ya giderken korumalarıyla birlikte bulunduğu araca yapılan saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

Birkaç gün Bahoz Erdal yaşıyor mu, yaşamıyor mu tartışması yaptık. Bu tartışmalar sürerken, “Denge Kürdistan” isimli bir radyo kanalında, Bahoz Erdal’a ait olduğu söylenen ses kaydı yayınlandı. Sesin Bahoz Erdal’a ait olduğu doğrulandı. Ancak sesin PKK’nın lider kadrosundan daha önce kaydedilip, psikolojik savaş unsuru olarak kullanılan kayıtlardan biri olabileceği üzerinde duruldu. O tarafını bilmem.

Tüm bu yaşananlara rağmen PYD-YPG yapılanmasıyla ilgili şemada Bahoz Erdal’ın bir numaradaki konumunu muhafaza ettim. Çünkü belirsiz olan iki nokta vardı:

1- Bahoz Erdal yaşıyor mu?

2- Bahoz Erdal yaşamıyorsa Kandil, yerine yeni bir görevlendirme yapmış mıydı?

Şimdi gelelim asıl sorunun cevabına. Bahoz Erdal yaşıyor mu? O tarihten bu yana Bahoz Erdal’dan ne ses ne de görüntü alınmış. Sahadaki etkisi de gözlemlenmemiş. Son olarak Cerablus operasyonunda da Bahoz Erdal’a ilişkin bir belirti tespit edilememiş. Bu durum öldürüldüğünü mü gösteriyor? Olabilir. Ya da operasyon sırasında çok ağır bir şekilde yaralanmış olabilir.

Gelelim ikinci soruya. Bahoz Erdal’ın yokluğunda Suriye sahasının koordinasyonu için iki isim öne çıkıyor. Bozan Tekin ve Sofi Nurettin. İkisi arasında bir işbölümü var. Bozan Tekin Kandil’le, Sofi Nurettin ise Şam yönetimi ile irtibatı yürütüyor. Sahadaki güçlerin organizasyonunda ise ibre Sofi Nurettin’den yana. Bozan Tekin daha çok Irak topraklarını kullanıyor.

Bahoz Erdal faktörü çok ön plana çıktı ama PYD-YPG yapılanmasına ilişkin üzerinde durulması gereken noktalar var.

ABD tarafından batıda, IŞİD’e karşı savaşan seküler Kürt güçleri olarak pazarlandığı için, PYD-YPG’nin PKK’nın Suriye kolu olduğunu anlatmakta zorlanıyoruz. Oysa örgüt şemalarındaki isimlere bakılması dahi bu işbirliğini ortaya koyuyor.

PYD ile YPG’nin çatı yapılanması üç isimden oluşuyor. Bahoz Erdal, Bozan Tekin ve Sofi Nurettin. Üç isim aynı zamanda KCK-PKK yöneticisi. Bahoz Erdal, 2004-2009 yılları arasında PKK’nın silahlı kolu olan HPG’nin sorumluluğunu üstlenmiş, şehirlerimizde sivillere yönelik canlı bomba eylemlerini gerçekleştiren TAK’ı kurmuş, birçok kanlı eylemin talimatını vermiş bir isim.

8 kişilik PYD’de Asya Abdullah, Hanife Hüseyin ve Hüseyin Koçer olmak üzere üç yönetici PKK’da görev üstlenmiş, 6 kişiden oluşan YPG yönetiminde yer alan Bahoz Erdal, Şahin Cilo, Cemil Amed ve Azad Çele aynı zamanda PKK yöneticisi. Bunların bir kısmı Suriyeli değil. Diyarbakır ya da Hakkârili yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.

53 kişilik KCK yönetiminden 17’si PYD-YPG yönetiminde yer alıyor. YPG’nin silahlı eğitim alanları ile istihbarat birimlerinin başında ise, daha önce PKK’nın Türkiye’deki “saha sorumluları” yer alıyor. Daha da ilginci, ABD’liler bunu bizden daha iyi biliyor.

Yazı ilk olarak Hürriyet'te yayımlanmıştır