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53 kilo 750 gramlık hamburger yaptılar

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta bir AVM'de bulunan kafenin mutfak şefi Murat Aydoğdu(38), ekibiyle birlikte 16 saatte 1 metre çapında 53 kilo 750 gram ağırlığında hamburger yaptı

16 Haziran 2018 20:57

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta bir AVM\'de bulunan kafenin mutfak şefi Murat Aydoğdu(38), ekibiyle birlikte 16 saatte 1 metre çapında 53 kilo 750 gram ağırlığında hamburger yaptı.
Zonguldak\'ta bir alışveriş merkezinde bulunan bir kafede mutfak şefi olan Murat Aydoğdu, 7 kişilik ekibiyle 16 saat süren çalışmayla 20 kilo et kullanarak 1 metre çapında 53 kilo 750 gram ağırlılığındaki hamburger yaptı. Bin 500 liraya mal olan hamburger alışveriş merkezinde sergilenirken, hamburgeri görenler fotoğrafını çekerek Aydoğdu\'dan bilgi aldı. 7 arkadaşıyla birlikte hamburgeri yaptığını belirten Aydoğdu, \"Gece saat 11\'den beri çalıştık 7 arkadaşla. Güzel bir çalışma oldu. İnsanların ilgisini çekti. Görenler birlikte fotoğraf çektirdi. Yapılışını sordular. Hamburgeri biraz sergiledikten sonra akşam müşterilerimize ikram edeceğiz.\" dedi.
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