53 gün sonra Ak Partili başkanlar hakkında suç duyurusunda bulundu

İlker KILIÇASLAN - Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Saruhanlı Belediyesi\'nin Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Suat Diktaş, silah zoruyla kaçırılıp, her ikisi de AK Partili olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı tarafından sorguya çekildiğini iddialarının ardından, olayın yaşandığı tarihten 53 gün sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suat Diktaş\'ın avukatı Kemal Esenkaya, Manisa Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak, müvekkilinin tehdit edildiğini söyledi.

Saruhanlı Belediyesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Suat Diktaş\'ın kaçırılıp, alıkonularak, Yunusemre ve Saruhanlı Belediye Başkanları tarafından 2 saat boyunca sorgulandığı iddia edildi. Olayın basına yansımasının ardından açıklama yapan AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, ididaları yalanlayıp, Suat Diktaş\'ın psikolojik sorunlar yaşadığını iddia ederek, belediye hakkında bilgi belge toplamaya çalıştığını öne sürdü. Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı da Çerçi ile aynı doğrultuda açıklama yaptı, Diktaş\'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Geçen 30 Ekim\'de alıkonulup, darp edildiğini öne süren ancak bugüne kadar suç duyurusunda bulunmayan Suat Diktaş, sessizliğini bozup, 53 gün sonra avukatı aracılığıyla savcıIığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Kemal Esenkaya\'nın savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı\'nın dışında, Mehmet Ö., Halil T., Hakan Y. ve soyadını bilinmediği belirtiği Volkan isimli bir kişi de suçlananlar arasında yer aldı. Dilekçede, AK Partili iki belediye başkanı hakkında, silahla zoruyla kaçırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gasp, tehdit, hakaret, şantaj ve darp suçlarından şikayetçi olunduğu belirtildi.

\'MÜVEKKİLİM TEHDİT EDİLİYOR\' İDDİASI

Diktaş\'ın aynı zamanda CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı\'na aday olan ancak seçilemeyen avukatı Kemal Esenkaya, Manisa Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusu dilekçesini teslim ettikten sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı. Esenkaya, açıklamasında, müvekkilinin belediye başkanları Mehmet Çerçi ve Hüseyin Yaralı\'nın silahlı adamları tarafından kaçırılıp darp edilmesine rağmen olayı bugüne kadar basına yansıtmadığını söyledi. Avukat Esenkaya, \"Müvekkilim, darp edildiği tarihte gazeteciler tarafından olay sorulmuş, ancak müvekkilim anlatmamıştır. Sadece, \'Kol kırılır, yen içinde kalır\' diyerek olayı kapatmıştır. Müvekkilim sadece AK Parti Genel Merkezi\'yle irtibata geçmiş, gerekli bilgileri buraya vermiştir. Ancak Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, olayı örtbas etmek, açıklarını kapatmak adına farklı basın organlarında \'Bu adam FETÖ mensubu, deli gibi yakıştırmalarda bulunarak kamuoyunda müvekkilim açısından algı oluşturma çabasında olmuştur. Bu yüzden müvekkilim açıklama yapmak zorunda kalmıştır. Müvekkilimin açıkca beyan ettiği gibi yapılan olaylar tamamen doğru olup, maalesef Mehmet Çerçi ve adamları tarafından kaçırılmış, zorla alıkonulmuştur. Telefonuna el konularak gasp edilmiş, yaklaşık 2 saat boyunca sorguya çekilmiştir. Tüm bunlara rağmen kendilerinden özür dilemelerini beklerken, kendi suçlarını örtmek adına müvekkilimi toplum önünde rencide edip, kamuoyunda hedef göstermişlerdir. Müvekkilim halen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi\'nin adamları ve çalışanları tarafından aranıp, olayı uzatmaması konusunda tehditler almaktadır. Hayati tehlikesi mevcuttur. Müvekkilin başına bir şey gelmesi halinde bunun sorumlusunun Mehmet Çerçi olacağının buradan bilinmesini istiyoruz. Tüm bu sebeplerden dolayı savcılığa verdiğimiz dilekçede adı geçen kişilerden ayrı ayrı şikayetçiyiz\" diye konuştu.

Müvekkilinin kendisinden özür dilenmesi için bugüne kadar beklediğini ifade eden Avukat Esenkaya, \"Özür dilenmediği ve kamuoyu önünde rencide edilmeye devam ettiği için suç duyurusunda bulunma zorunlu hale gelmiştir\" dedi.



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