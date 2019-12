53 gün oldu, katil bulunamadı

İstanbul'da öldürülen Münevver Karabulut için mevlit yapıldı. Acılı aile katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun bir an önce yakalanmasını istedi.



İstanbul’da 53 gün önce başı kesilerek öldürülen 18 yaşındaki Münevver Karabulut'un memleketi Bolu'nun Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi'ne bağlı Kayabaşı Köyü'nde mevlit okutuldu. Polis kıyafeti giyen küçük bir çocuk, Münevver Karabulut'un fotoğrafının önünde ‘Meslektaşlarıma güveniyorum' yazılı dövizle nöbet tutarak, polislere mesaj verdi. Baba Süreyya Karabulut kızının katilinin yakalanamamasının sabırlarını taşırdığını anlatırken ailenin katil zanlısı oğullarını teslim etmemesine tepki gösterdi.



Etiler'de 3 Mart tarihinde gövdesi gitar çantasına, kesilen başı ise poşete konularak cesedi çöp konteynırına atılan Münevver Karabulut için memleketinde mevlit okutuldu. Bugün, Kayabaşı Köyü Camii'ndeki mevlide Münevver’in babası Süreyya, annesi Nagihan, kardeşi Enver, amcası Hüseyin, dedesi Mehmet Karabulut, yakınları, köylüler ve İstanbul'dan gelen arkadaşları katıldı. Cami girişine ‘Münevver Karabulut’u anıyoruz. Adalete güveniyoruz. Adaleti bekliyoruz', ‘Kabrin nur, mekanın cennet olsun' yazılı pankartlar, cami karşısında bulunan Kayabaşı İlköğretim Okulu'nun bahçesine ise Münevver'in fotoğrafının bulunduğu afişler asıldı. Üzerine polis kıyafeti giyen bir çocuk, ‘Meslektaşlarıma güveniyorum' yazılı dövizi tutarak, Münevver’in fotoğrafının başında nöbet tuttu.



Camide kadın ve erkekler ayrı yerlerde dururken, bir din görevlisi Kuran-ı Kerim okudu. Mevlit sırasında Münevver'in yakınları gözlaşlarını tutamadı. Münevver Karabulut'un ailesindeki kadınların mevlide yöresel kıyafetleriyle katıldı. Mevlit ardından kutusunun üzerinde Münevver'in fotoğrafının bulunduğu mevlit şekerleri dağıtılarak, yemek verildi.



'Sabrımız taşıyor'



Mevlit ardından an Süreyya Karabulut, kızının okulun bahçesindeki fotoğrafının başında dua etti. Katilin yakalanmasını isteyen Süreyya Karabulut, “Biz Orta Asya'dan gelen Türkleriz. Örf ve adetlerimize bağlıyız. Katili, ailesi hâlâ teslim etmedi. Katilin büyük şehirlerde dolaştığını duyuyoruz. Ben acılı bir babayım. Ölüme de saygılıyız. Ancak şu ana kadar bulunmaması sabrımızı taşırıyor” dedi.



Cinayet şüphelisi olarak aranan Cem Garipoğlu'nun ailesinin konuyla ilgili haberlere yayın yasağı getirmek istemesine tepki gösteren Süreyya Karabulut, şöyle konuştu:



“Ben bir damla yardım isterken, bana rahmet yağdı. Her geçen gün destek artıyor. Ancak, buna rağmen katil zanlısı hâlâ yakalanamadı. Bir gün siz de yalnız kalırsınız. Parayla- pulla herşey satın alabilirsiniz, ancak vicdanı satın alamazsınız. Gece yataklarında nasıl rahat uyuyorlar. Türk toplumu katil zanlısını teslim etmezseniz bir gün sizi yalnız bırakacak. O günde çok yakın.”

Dede Mehmet Karabulut torunun öldürülmesinin ekip işi olduğunu iddia ederek, “Torunumun cenazesi köye geldiğinde tabutu kanla doluydu. Anlamıyorum, takside nasıl o kadar az kan bulunur. Deliller yok edilmek isteniyor. Katil zanlısı bir an önce teslim edilsin” diye konuştu. (DHA)