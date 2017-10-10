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Spor

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı tamamlandı

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10 Ekim 2017 20:14

176.7\'lik Spor-Toto Alanya-Kemer etabını takımından Sam Bennett kazandı
 
Yarınki Türk Hava Yolları Kumluca-Fethiye etabında Turkuaz mayoyu Bennett giyecek
 
53\'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TOUR OF TURKEY) 176.7 kilometrelik Alanya - Kemer etabı ile başladı. Etabı Bora Hansgrohe takımından Sam Bennett 3 saat 57 dakika 26 saniye ile kazandı.
42\'NCİ KİLOMETREDE BİR BİSİKLETÇİ TERK ETTİ
Güneşin iyice tepeye çıktığı sıralarda kaçış grubu bu durumdan etkilendi. Nitekim ana grupla aradaki fark 2 dakika 10 saniyeye düştü. İşte bu esnada, Wb Veranclassıc Aqualıty Protect takımından Jimmy Duquennoy yarışı terk etti. Böylece start alan bisikletçi sayısı 103\'e düştü.
92\'nci kilometrede gerçekleşen Salcano Sprint primini Bardıanı CSF takımından Albanese Vıncenzo aldı. 100\'üncü kilometre geçilirken Vestel Türkiye Güzellikleri Prim kapısı geride kaldı. Birinciliği Türkiye Milli Takım\'ından Onur Balkan kazandı. Etabın ikinci Salcano Sprint primi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Grup birleştiğinden bisikletçiler sprint hünerlerini ortaya koymaya başladı. Salcano kapısını ilk geçen Andronı Sdermec Botteccıha takımından Francesco Gavazzı oldu. 
Alanya-Kemer etabının son primi olan Türk Hava Yolları Tırmanış Primini (Dağların Kralı) Bardianı CSF takımından Enrıco Barbın kazandı. 
ŞANSSIZ KAZA
Ana grup Kemer\'e toplu halde yaklaşırken, finişe 1 kilometre kala virajı alamayan CCC Polkowıce takımından bir bisikletçinin yere düşmesi sonucu çok sayıda sporcu yaralandı.
FEDERASYON BAŞKANI KÜÇÜKBAKIRCI 40 KİLOMETRE PEDAL BASTI
Faal sporculuk döneminde Türk Bisikletinin efsane sporcuları arasına giren Erol Küçükbakırcı eski yıllarına bir dönüş mesajı verdi. 53\'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun (TOUR OF TURKEY) Alanya-Kemer etabı başlamadan önce eski milli bisikletçilerden Ahmet Akyürek ile bisiklete binip 40 kilometre pedal çevirdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Finişten görüntü 
-Ödül töreni
- Detaylar

HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - ALANYA / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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