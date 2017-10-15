53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda kazanan Diego Ulissi

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, UAE Emirates'ten Diego Armando Ulissi kazandı.

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 6. ve son etabı İstanbul'da tamamlandı. TUR 2017'nin kazananı genel klasman lideri UAE Emirates’ten Diego Armando Ulissi oldu.

Final etabının startını, Kurtköy'deki Intercity İstanbul Park yarış pistinden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Bisikletçiler, İstanbul etabında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek 143,7 kilometrelik parkuru Sultanahmet Meydanı'nda tamamladı.

Türkiye bisiklet tarihinde ilk!

Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre dün son 1 kilometrede müthiş bir atak yapan Türkiye Milli Takımı’ndan Ahmet Örken, 4:06.51’lik derecesiyle tekerlek farkı ile ikinci oldu. Bu dereceyle birlikte ilk defa bir Türkiyeli bisikletçi, World Tour kategorisindeki bir turda etabın kürsüsüne çıktı.

2. olduğu yarışın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Örken, “Genel klasmandan çok, etaplarda kürsüye çıkmak için buradayız. Podyumda olabiliyorsak, yarış da kazanabiliriz. Kendimize güveniyoruz” ifadelerini kullandı. “Bu sezon yaptıklarıma ben bile inanamıyorum” diyen milli sporcumuz, “hemen her yarışımda kürsüye çıktım. Torku Şeker ile iyi yarışlara katıldık ve buraya da çok iyi hazırlandık” şeklinde konuştu.

Etap etap 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

1. Etap:

Bu sene ilk kez World Tour takviminde yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk etap Alanya - Kemer arasında koşuldu.

170 kilometrelik etapta sprint finişini rahat bir şekilde kazanan Bora Hansgrohe'nin İrlandalı sprinteri Sam Bennett genel klasman liderliğini de alarak turkuaz mayoyu sırtına geçirdi.

2. Etap:

Kumluca-Fethiye arasında koşulan 205 kilometrelik etabın son bölümüne sprint treninden aldığı destekle avantajlı bir pozisyonda giren Sam Bennett, TUR'un ikinci etabında da finiş çizgisini ilk geçen isim oldu ve turkuaz mayoyu sırtında korudu. Etabın başında kaçış grubuna giren milli takım sporcusu Onur Balkan, 59'uncu kilometrede bulunan Türkiye Güzellikleri Kapısı'ndan ilk geçen isim olarak dün kazandığı beyaz mayoyu korumayı başardı. TUR'ın ikinci etabında genel klasman adına önemli bir kayıp yaşandı. World Tour takımlarından Astana'nın lideri olarak Türkiye'ye gelen Rus bisikletçi Sergei Chernetckii geçirdiği kazanın ardından abandone olarak yarışa veda etti.

3. Etap:

Bora-Hansgrohe'nin İrlandalı sprinteri, Fethiye-Marmaris arasında geçilen üçüncü etabı da kazanarak Türkiye Turu'nda 3'te 3 yapmayı başardı. Finiş öncesi geçilen tırmanış bölümü sebebiyle bugün Bennett'a göre daha favori gösterilen Edward Theuns aradığı etap galibiyetini üçüncü günde de bulamadı. Trek-Segafredo'nun Belçikalı bisikletçisi geride kalan üç etabın ikisini Bennett'ın ardından ikinci, birini ise üçüncü sırada tamamladı. TUR'da Türkiye'yi temsil eden milli takımda en iyi etap sonucunu, 10. sırayı alan Ahmet Örken elde etti.

4. Etap

3 kategorize tırmanışın geçildiği 204 kilometrelik Marmaris-Selçuk etabının son bölümünde yaptığı atakla rakiplerini geride bırakan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Diego Ulissi, TUR'daki ilk etap zaferini elde ederken, genel klasmanda da zirveye oturarak turkuaz mayoyu sırtına geçirdi.

Astana'dan Jesper Hansen, Ulissi'nin ardından finişi geçerken, Wilier Triestina'nın Kolombiyalı bisikletçisi Daniel Felipe Martinez podyumun içincü basamağında yer aldı.

5.Etap

53. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Selçuk ile İzmir arasında geçilen 5. etabını, Bora-Hansgrohe takımının sprinteri Sam Bennett kazandı.İzmir'de Bennett'ın ardından etabı ikinci sırada tamamlayan isimse, Türkiye Milli Takımı'nda Ahmet Örken oldu. Çok başarılı bir sezon geçiren ve bu performansının karşılığını İsrael Cycling Academy'ye transfer olarak alan temsilcimiz, bu formunu Türkiye Turu'nda etap ikinciliği alarak taçlandırdı. Etap üçüncülüğü ise UAE Emirates'ten Simone Consonni'nin oldu.

6. Etap:

Turun kazananının belirleneceği final etabının startını, Kurtköy'deki Intercity İstanbul Park yarış pistinden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul'da geçilen 6. ve son etabını Trek-Segafredo'dan Edward Theuns kazandı.

Belçikalı bisikletçi, rakibi Sam Bennett'ın düşmesiyle etap galibiyetinin yanı sıra yeşil mayonun da sahibi olurken, yarışın genel klasmanını ise Diego Ulissi ilk sırada tamamladı.