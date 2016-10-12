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Kültür-Sanat

53. Antalya Film Festivali'nin tanıtım filmi yayınlandı

Tanıtım filminde 20 kişilik ekip altı gün çalıştı

12 Ekim 2016 13:22

53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin 'yaşayan, genç ve sanatla dolu dolu' şehir dinamizmini yansıtan tanıtım filmi yayınlandı.

Doğal bir plato olarak Antalya'yı bu çalışmanın merkezine taşıyan film için 20 kişilik ekip altı gün çalıştı. 30 figüranın kullanıldığı çekimlerde, klasik Antalya görüntülerinin yanında 'yaşayan, genç ve sanatla dolu dolu' şehir dinamizmi filme yansıyor.

Festival direktörü Elif Dağdeviren, "Tanıtım filmimizle Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Antalya'yı uluslararası bir sinema şehri yapmak üzere başlattığı bütün çalışmalarla beraber sinemanın ışığının Antalya'dan yükseldiğini anlatmayı hedefledik. Film için bilgilendirmeyi yaparken de tüm dünyada artık marka olan Antalya görsellerinden ziyade bize, yaşayan Antalya'yı, sanatla dolu genç Antalya'yı anlatmalarını rica ettik. Sonuçta yine alkışlara aday bir film çıktığına inanıyoruz" diye konuştu.

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