528 çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde kalıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 528 çocuğun bakacak kimseleri olmadığı için cezaevlerindeki mahkum anneleri ile birlikte kaldığını açıkladı. Çocuklar 0-6 yaş arasında bulunuyor. Cezaevinde kalan çocuklarla ilgili soru önergesi veren CHP milletvekili Onursal Adıgüzel ise, “Bu çocuklardan kaçının kreş imkânından yararlandığını bilmiyoruz. Çocukların gelişim ve eğitim hakkı önündeki engeller nasıl giderilecek?” diye sordu.

Sözcü'de yer alan habere göre, soru önergesine verilen cevabı eleştiren CHP'li Adıgüzel, “Cezaevlerinde anneleri ile birlikte kalan çocukların ihtiyaçlarının tespiti için gerekli bilgiler paylaşılmıyor. Bu çocuklardan kaçının kreş imkânından yararlandığını bilmiyoruz. Çocukların gelişim ve eğitim hakkı önündeki engeller nasıl giderilecek? Bu sorular da yanıtsız” dedi.

"Bakanlık Poyraz Ali'den habersiz"

Adıgüzel, OHAL sonrası Zeynep Bakır'ın adlı tutuklunun Silivri'ye nakledilmesi ve annesi ile birlikte Bakırköy Cezaevi'nde kalan Poyraz Ali'nin de babasının yanına gönderilmesine dikkat çekti. Onursal Adıgüzel, “Bakanlık gönderdiği cevapta, Poyraz Ali'nin 2014 tarihinden bu yana bir özel eğitim merkezinde eğitim aldığı ve Mayıs 2014'ten bu yana Kuruma bağlı kreşten yararlandığını ifade ediyor. Poyraz Ali için cezaevinde eğitim ve rehabilitasyon ortamı yaratıldı. Ancak 4,5 yaşındaki Poyraz Ali annesinden uzakta. Bakanlık bunu bilmiyor mu” diye konuştu.