523 'evet' oyu Merkel'in yüzünü güldürdü

T24

Merkel'in istediği çoğunluğa ulaşıldı



'Açık bir zafer kazanıldı'

Federal Alman Meclisi'nde Mali İstikrar Fonu'nun genişletilmesine ilişkin yapılan oylamada, 523 milletvekili “evet” oyu kullanırken, 85 milletvekili “hayır” dedi. 3 milletvekili de çekimser kaldı.Oylamayla, Almanya’nın fona katkısının neredeyse bir katlık artışla 211 milyar euroya çıkarılması kabul edilmiş oldu. Fonun toplam hacmi ise 440 milyar euro olacak. İstikrar fonuyla, borç krizindeki ülkelerin finans piyasasından uygun şartlarla kredi almasının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Alınan karar, beklenen bir sonuçtu. Oylama öncesi, ana muhalefetteki Sosyal Demokrat ve Yeşiller partileri, onay vereceklerini açıklamıştı. İleride yapılacak tüm yardımların meclisin onayına sunulacağına dair taahhüt, bu destekte etkili oldu.Oylama, Almanya Başbakanı Merkel açısından da büyük bir öneme sahipti. Merkel, muhalefetin desteğine ihtiyaç duymadan, koalisyon milletvekillerinin oylarıyla tasarıyı meclisten geçirmeyi umut ediyordu. Siyasi kulislerde bunun aksi bir sonucun, Merkel için ağır bir yenilgi anlamına geleceği konuşuluyordu. Neticede Merkel istediği sonuca ulaştı.Koalisyonu oluşturan Hrıstiyan Birlik Partileri ve Hür Demokrat Parti'den toplam 315 milletvekili tasarıya “evet” dedi. Dolayısıyla bu sonuç, Merkel için de bir zafer olarak değerlendiriliyor. Tasarıya sadece 15 koalisyon milletvekili ret oyu kullandı.Siyaset bilimci Gerd Langgut, oylama öncesi yaptığı açıklamada, Merkel'in istediği çoğunluğa ulaşamamasının “Merkel'in Başbakanlığı'nın sembolik sonunun başlangıcı” anlamına geleceğini söylemişti.Başbakan Yardımcısı Philipp Rösler, kurtarma paketine katkının artırılmasına yönelik oylamada alınan sonucunu “açık bir zafer” olarak nitelendirdi. Aynı zamanda Hür Demokrat Parti Genel Başkanı olan Rösler, “Sonuç, koalisyonun bir bütün halinde sorumluluklarının bilincinde olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.AB Komisyonu da Almanya Meclisi'nde alınan kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu. AB Komisyonu'nun Ekonomi ve Parasal İşlerden Sorumlu üyesi Olli Rehn, “Mutluyuz ve kararı memnuniyetle karşılıyoruz“ dedi.